Til Schweiger eröffnet „Barefoot“-Lodge in Südafrika

Hamburg/Addo Elephant Parks. Mit seinem ersten Barefoot-Hotel am Timmendorfer Strand hat sich der Schauspieler Til Schweiger vor rund zwei Jahren einen Traum erfüllt. Nun hat der Filmemacher und Kinostar („Honig im Kopf“, „Inglourious Basterds“) expandiert und seine erste internationale Urlaubsunterkunft eröffnet: Die neue „Barefoot“-Lodge liegt nahe des Addo Elephant Parks, des größten Nationalparks am Ostkap Südafrikas, und richtet sich an Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.