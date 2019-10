Nobelpreis für Physik: Das Weltall als Tasse Kaffee erklärt

Die Schwedische Akademie der Wissenschaften zitierte die TV-Serie "The Big Bang Theory" bei der Ernennung von James Peebles, Michel Mayor und Didier Queloz.

Berlin. Man könne sich das Universum als eine Tasse Kaffee vorstellen, sagt Ulf Danielsson am Dienstagvormittag in der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Der Professor für theoretische Physik und Mitglied des Nobel-Komitees lässt sich ein Kännchen bringen.