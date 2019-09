Mutter und Baby tot – Mittel aus Kölner Apotheke giftig

Das Glukosegemisch war in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln produziert worden.

In Köln sind eine Mutter und ihr Baby an einem Glukosegemisch gestorben. Die Polizei untersucht, ob sie absichtlich vergiftet wurden.

Köln. Die Polizei warnt eindringlich vor Mitteln, die in einer Kölner Apotheke gekauft worden sind: Eine junge Mutter und ihr Baby sind laut Polizei an den Folgen der Einnahme eines Mittels aus der Apotheke gestorben. Das Mittel war mit einem giftigen Stoff verunreinigt: Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am vergangenen Donnerstag waren die 28-jährige Frau und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind gestorben, nachdem sie ein Glukosegemisch eingenommen hatten, das die Heilig-Geist-Apotheke im Kölner Stadtteil Longerich hergestellt und verkauft hatte.

Mutter und Baby tot wegen giftigem Mittel aus Apotheke

Eine Obduktion habe ergeben, dass die junge Mutter an multiplem Organversagen starb. In einem Behälter mit der Glukoselösung in der Apotheke sei ein toxischer, also giftiger Stoff festgestellt worden, berichtete ein Polizeibeamter am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen Unbekannt. Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, wurde der Glukose-Lösung ein „toxischer Stoff beigemischt, den es in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hatte.“ Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, sei noch unklar, so Bremer.

Die Leiche des neugeborenen Babys soll noch am Dienstag obduziert werden.

Mutter und Baby tot: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Bei einer zweiten Frau, die das gleiche Mittel eingenommen hatte, waren ebenfalls Komplikationen aufgetreten, hatte die Polizei berichtet. Diese Frau habe die Einnahme abgebrochen. Ein Arzt habe beide Fälle am vergangenen Donnerstag gemeldet.

Die Ermittler können nach Angaben eines Sprechers nicht ausschließen, dass weiteres giftiges Material im Umlauf ist. Polizei und Stadt Köln warnen ausdrücklich davor, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Apotheke zusammengestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten sie nicht einnehmen und umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben.

Apotheker hat keine Erklärung für Todesfälle nach Mitteleinnahme

Die Todesfälle nach der Einnahme eines Glukosemittels aus seiner Apotheke stellen den Inhaber nach eigenen Angaben vor ein Rätsel. „Ich bin fassungslos, ich kann es mir nicht erklären“, sagte Apothekeninhaber Till Fuxius am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei. „Dabei bin ich Zeuge, nicht Beschuldigter“, betonte der Apotheker. Seine Apotheke bleibe geöffnet. Sie habe seit Jahren ihre Patienten gut versorgt und werde dies weiter tun.

Selbst hergestellte Arzneimittel würden aber vorerst nicht mehr angeboten. „Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie“, sagte der Inhaber. (dpa/moi/les)