Mallorca: Böse Entdeckung! Todes-Wurm frisst sich ins Hirn - Ratten-Lungenwurm lauert im Essen

Berlin. Auf Mallorca ist offenbar ein Wurm gefunden worden, der für den Menschen gefährlich werden kann. Konkret handelt es sich dabei um den sogenannten Ratten-Lungenwurm. Dabei handelt es sich um einen Parasiten, der eigentlich Ratten befällt und dort in der Lungen überlebt. Als Zwischenwirt dienen Schnecken und Krabben – und genau das könnte zur Gefahr für Menschen werden.

Denn Krabben und Schnecken landen auch gerne mal auf dem Tisch von Mallorca-Urlaubern. Eigentlich ist der Parasit vor allem in der Gegend um den Pazifik und in Südostasien zu finden. Doch er breitet sich aus. Der Fund auf Mallorca überrascht dennoch. Es handelt sich um den ersten zweiten Fund in Europa.

Doch welche Krankheiten richtet der Es klingt wie der Stoff aus einem Splatter-Film, ist aber ein durchaus reales Szenario: Ein Wurm, der sich durchs Nervensystem bis ins Gehirn frisst und dort ernsthafte Schäden verursachen kann. So einen Parasiten haben Forscher nun auf Mallorca gefunden – und sie warnen nun ausdrücklich vor den Gefahren. Doch wo genau lauert der Ratten-Lungenwurm?

Vor allem, wer bei einem Trip auf die Baleareninsel gerne Schnecken isst, sollte vorsichtig sein: Der Verzehr von rohen oder nicht vollständig durchgekochten bzw. -gebratenen Exemplaren kann lebensgefährlich sein, mahnen Biologen der Universität in Palma. Durch sie kann der gefährliche Parasit übertragen werden.

Der Ratten-Lungenwurm (Angiostronggylus cantonensi) galt bisher in Europa als ausgesprochen selten. 2018 hatten Forscher ihn allerdings gleich zweimal entdeckt – in Igeln. In der Regel lebt er in der Lunge von Ratten. Daher auch der Name.

Ratten-Lungenwurm auf Mallorca zum zweiten Mal in Europa gefunden

Laut „Mallorca Zeitung“ handelte es sich um die ersten Funde auf Mallorca und überhaupt erst die zweite Entdeckung in Europa überhaupt. Die Schnecken sind im Übertragungsweg von Igel zu Mensch Zwischenwirte. Schnecken können den Parasiten aufnehmen, wenn sie den Kot von infizierten Tieren essen-

Bei Infizierten können sie sie eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute auslösen. Symptome sind:

starke Kopfschmerzen

steifer Nacken (Meningismus)

neurologische Ausfälle

Die größte Gefahr geht für diejenigen aus, deren Immunsystem ohnehin geschwächt ist, zum Beispiel durch ein hohes Alter oder eine HIV-Erkrankung. In Einzelfällen kann eine Infektion sogar zum Koma und zum Tod führen.

Hawaii: 2017 hatte es eine Infektionswelle gegeben

Ursprünglich war der Ratten-Lungenwurm im Pazifik-Raum und Südostasien heimisch, hat sich von dort aus aber mittlerweile in mehrere Teile der Erde verbreitet.

2017 hatte es im US-Bundesstaat Hawaii eine große Zahl von Todesfällen gegeben, neun Menschen starben, auf vier hawaiianischen Inseln wurden infizierte Schnecken gefunden.

