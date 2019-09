Helene Fischer steht nach Auszeit wieder auf der Bühne

Schlagerstar Nach Auszeit: Helene Fischer gibt Konzert in Österreich

Berlin. Für Helene Fischer waren die vergangenen Jahre kräftezehrend. Sie stand unzählige Male während ihrer Stadionshow 2018 auf der Bühne und sorgte auch privat mit ihrer Trennung von Florian Silbereisen für Schlagzeilen. Zuletzt gönnte sie sich deshalb eine Auszeit.

Nur auf vereinzelten Firmenfeiern trat Fischer in den vergangenen Monaten auf. Doch schon bald können wieder alle Fans die Schlagersängerin auf der Bühne bewundern. Für den 4. April 2020 wurde jetzt ihr erstes offizielles Konzert nach anderthalb Jahren Bühnen-Abstinenz angekündigt.

Die Show wird allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich, auf dem Freigelände Talstation Schlossalmbahn in Bad Hofgastein stattfinden. Im Vorprogramm tritt Melissa Naschenweng auf.

Helene Fischer schwärmt von ihrem Freund Thomas Seitel

Auch ohne Live-Auftritte ging es für Helene Fischer zuletzt erfolgreich weiter. Sie eroberte erst Ende August mit dem Live-Mitschnitt ihrer Stadion-Tour die Spitze der Deutschen Album-Charts. Es sei das 29. Mal, dass die vielfache Rekordhalterin die Top 100 anführt – keiner anderen deutschen Interpretin sei dies je gelungen.

Helene Fischer ist mit dem Tänzer und Akrobaten Thomas Seitel liiert.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Ende August hatte Helene Fischer außerdem Frank Elstner ein Interview gegeben und dabei auch ganz offen über ihren neuen Partner, den Akrobaten Thomas Seitel.

YouTube – Helene Fischer zu Gast bei Frank Elstner

Er sei jemand, „der mir das Leben sehr leicht machen wird und der einfach wundervoll ist zu mir. Ich bin sehr glücklich.“ (jei)