Marteria & Casper in Essen: Verletzte nach Unwetter bei Konzert

Essen.. Während des Konzertes von Marteria & Casper im Seaside Beach am Baldeneysee ist ein Unwetter über Essen hereingebrochen. Gegen 21 Uhr brachte der Starkregen Teile der Bühne zum Einsturz. Bis zu 30 Menschen wurden verletzt, zwei schweben in Lebensgefahr.

Rund 19.000 Besucher waren gekommen, um Marteria & Casper am Baldeneysee zu sehen. Die Rapper standen gerade mal eine halbe Stunde auf der Bühne im Seaside Beach am Baldeneysee, als ein heftiges Gewitter über Essen niederging. Der Regen und der Wind waren so stark, dass eine große Leinwand am linken Bühnenrand zusammenbrach. Das Konzert wurde unterbrochen.

Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Nach Angaben der Polizei wurden 30 Menschen verletzt. „Es gibt sowohl Leicht- als auch Schwerverletzte. Ein Teil der Verletzungen ist auf herabfallende Bühnenelemente zurückzuführen,“ so ein erstes Statement der Polizei.

Später am Abend dann die schreckliche Nachricht der Polizei: Von den 30 verletzten Personen sollen zwei in Lebensgefahr schweben. Acht weitere Konzertbesucher seien schwer verletzt. Die Feuerwehr sprach hingegen am Abend von insgesamt 20 Verletzten.

Warum Teile der Bühne herabstürzen konnten, ist noch unklar. „Die Polizei hat das Gelände beschlagnahmt und ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte“, so die Sprecherin der Polizei.

Konzertbesucher berichten von chaotischen Zuständen

Um 21.30 Uhr erfolgte dann die Durchsage, dass das Konzert abgebrochen wird. Die Fans zeigten ihre Enttäuschung mit lauten Buh-Rufen in Richtung Bühne. Auch Tränen flossen.

Im Dunkeln mussten die Konzertbesucher das Gelände verlassen. „Es ist absolut chaotisch“, so mehrere Augenzeugen. Viele Menschen liefen zum nächstgelegenen S-Bahnhof Hügel, der schnell überfüllt war. Auch über die Freiherr-vom-Stein-Straße liefen die Menschen. Später wurden Shuttlebusse eingesetzt, um die Konzertbesucher vom Gelände wegzubringen.

• Dieser Text erschien zuerst auf www.waz.de