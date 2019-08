Dominique Horwitz im April in Berlin.

Dominique Horwitz ist bei einem Unfall in Weimar schwer verletzt worden. Der Schauspieler ist unter anderem aus dem „Tatort“ bekannt.

Schauspieler Dominique Horwitz bei Unfall in Weimar schwer verletzt

Weimar.. Der aus dem ARD-„Tatort“ bekannte Schauspieler Dominique Horwitz ist am Samstagvormittag in Weimar verunglückt. Wie MDR berichtet, wurde der 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Er sei demnach mit seinem Motorrad auf einen Kleintransporter geprallt. Die genaue Unfallursache sei noch nicht bekannt. Die Polizei hat den Angaben zufolge bisher nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Unfallopfer um Dominique Horwitz handelt.

Dominique Horwitz, der in Paris zur Welt gekommen und aufgewachsen war und lange in Hamburg gelebt hatte, ist Bühnen- und TV-Schauspieler, zudem auch Sänger und Schriftsteller. Er wohnt seit einigen Jahren in der Nähe von Weimar. (ta/ba)