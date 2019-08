Amazonas-Regenwald brennt: Brasiliens Präsident Bolsonaro ist hilflos - Brand aus Weltall zu sehen

Berlin/São Paulo.. Die „grüne Lunge der Welt“ ist in Gefahr: Im Amazonas-Regenwald in Brasilien wüten die schlimmsten Waldbrände, die es seit Jahren gegeben hat. Zehntausende Feuer hat es in diesem Jahr schon gegeben. Wie heftig die Brände derzeit wüten, zeigt ein Foto, das die Nasa veröffentlicht hat.

Darauf sind alle Brandherde im Amazonas-Regenwald zu sehen. Deutlich zu sehen: Es brennt nicht nur in Brasilien. Auch in Peru, Kolumbien und Bolivien sind viele rote Punkte zu sehen. Unterdessen gibt es Streit zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro. Auch die deutsche Kanzlerin ist indirekt involviert.

Bolsonaro hat sich eine Einmischung von außen verbeten. Zugleich räumte er aber ein, dass sein Land nicht über die Mittel verfüge, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Amazonas-Gebiet sei größer als Europa. Bolsonaro will die Flammen mit Hilfe der Armee bekämpfen. Eine Entscheidung dazu solle es noch am Freitag geben.

Amazonas-Regenwald in Flammen: Bolsonaro schießt gegen Merkel und Macron

Bolsonaro fand noch deutlichere Worte - und schoss gegen Macron. Um was geht es? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte, die Brände im Amazonas-Regenwald auf dem G7-Gipfel zu besprechen. In Brasilien war man davon aber wenig begeistert. Ganz anders dagegen in Deutschland.

Kanzlerin Angela Merkel schloss sich der Idee des französischen Präsidenten an. Merkels Sprecher Stefan Seibert sprach von einer akuten Notlage, die auch Thema beim G7-Gipfel werden sollte. „Da hat der französische Präsident die Bundeskanzlerin ganz an seiner Seite.“ Dabei steht auch die Frage im Raum, ob ein Handelsabkommen mit der EU eine Rolle für die Brände spielt: Hat das Mercusor-Abkommen sogar Schuld an den Bränden im Amazonas-Regenwald?

Macron spricht wegen Feuer in Amazonas-Region von Krise

Schon zuvor hatte bis Bolsonaro zur Retourkutsche angesetzt und nicht mit Kritik gespart: Die brasilianische Regierung ist weiterhin offen für einen Dialog, der auf objektiven Daten und gegenseitigem Respekt beruht“, schrieb Bolsonaro am Donnerstag auf Twitter. Das Problem auf dem G7-Gipfel ohne die Anwesenheit eines brasilianischen Vertreters zu besprechen, lasse „aber auf eine kolonialistische Denkweise schließen.“

Dieses Nasa-Foto aus dem Weltall zeigt alle Brandherde im Amazonas-Regenwald.

Foto: Nasa / nasa

Macron sprach am Donnerstagabend von einer internationalen Krise. Frankreichs „Unser Haus brennt. Wortwörtlich“, schrieb Macron am Donnerstagabend auf Twitter zu einem Foto des brennenden Regenwalds. Macron rief die Regierungschefs der sieben großen Industrienationen auf, „diesen Notfall“ als ersten Punkt beim Gipfeltreffen, das am Samstag startet, zu besprechen.

Ausstieg aus Mercosur?

International steigt somit der Druck auf Brasiliens Präsident: Es gibt bereits Forderungen, wegen der Lage im Amazonas-Regenwald aus dem Mercosur-Abkommen auszusteigen.

Bolsonaro legte nochmal nach. „Ich bedaure, dass Präsident Macron versucht, eine interne Angelegenheit Brasiliens und anderer Länder der Amazonasregion zum eigenen politischen Vorteil zu instrumentalisieren“, schrieb er weiter. „Der sensationalistische Ton, mit dem er sich auf den Amazonas bezieht, löst das Problem nicht.“

Flammenhölle Amazonas- Das fordert jetzt der WWF

In der Amazonas-Regenwald-Region geht bereits die Angst um. „Noch nie hat es soviel gebrannt. Noch nie ist es uns so schwer gefallen zu atmen“, sagte die Bürgermeisterin der brasilianischen Ortschaft Brasiléia im Bundesstaat Acre, Fernanda Hassem, der Zeitschrift „Valor“. „Das macht uns Angst.“

Die Folgen der Katastrophe sind derzeit nicht abzuschätzen. Fest steht: Der Amazonas-Regenwald ist so etwas wie die Klimaanlage der Erde. Fällt sie weg, kann weniger CO2 aus der Atmosphäre gebunden und umgewandelt werden. So wichtig ist der Amazonas-Regenwald fürs Klima auf der Welt.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen wegen Amazonas-Bränden ein

Die Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Im Bundesstaat Pará solle geprüft werden, warum der von Bauern angekündigte „Tag des Feuers“ vor einer Woche nicht verhindert wurde, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Medienberichten zufolge hatten Farmer im Südwesten von Pará zuletzt in einer koordinierten Aktion große Flächen in Brand gesteckt, um Platz für neue Weideflächen zu schaffen.

Der Präsident, der wegen seiner Umweltpolitik national und international schwer in der Kritik steht, hatte erst lange Zeit gar nicht und dann nur mit Zynismus auf die Tausenden Brandherde in seinem Land reagiert. Er warf Umweltschützern vor, die Brände gelegt zu haben, weil er wichtigen Organisationen Geld gestrichen hat, wie er selbst sagt. Das Problem: Für die Behauptung führt er keine Beweise an. Umweltschutzverbände wiesen die Vorwürfe als haltlos zurück.

Riesige Waldflächen brennen im Amazonas-Regenwald.

Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Rauchwolken ziehen bis nach São Paulo

Hunderte Quadratkilometer Wald im südlichen Teil des Amazonasbeckens stehen seit mehr als drei Wochen in Flammen, schwere Rauchwolken zogen in den vergangenen Tagen über São Paulo, obwohl die Metropole rund 2700 Kilometer südöstlich der Waldbrandzone liegt. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, was auch an der Trockenphase liegt, die derzeit beginnt. Dadurch kommt es vermehrt zu Bränden – das allein ist nicht die Ursache für die Brände.

Auf Fotos aus den sozialen Netzwerken, die tausendfach geteilt werden, sieht es am Nachmittag aus wie in der Nacht. Wie die BBC berichtet, sei am Montag aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Millionenmetropole sogar der Strom ausgefallen.

Rondônia e Bolívia em chamas. As manchas vermelhas representam concentrações atmosféricas de monóxido de carbono (CO) altíssimas, acima de 1200 ppb.

O CO é indicador de queimadas em andamento. A imagem é das 16h deste domingo, 18 de agosto. https://t.co/eSvyDk3X8C pic.twitter.com/Cm83v97QQl — ClimaInfo (@ClimaInfoNews) August 18, 2019

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) August 20, 2019

Warum der Amazonas brennt, dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum Einen ist da natürlich die weltweite Trockenheit zu nennen. Doch Experten reicht diese Erklärung nicht. „Alle Brände im Amazonasgebiet werden auf die eine oder andere Weise von Menschen verursacht“, sagt der Leiter des Amazonasprogramms der Umweltorganisation WWF, Ricardo Mello. Auch interessant: Warum die Waldbrände im Amazonas-Regenwald Deutschland direkt betreffen.

Warum brennt der Amazonas-Regenwald?

Das sind nach Ansicht von Experten und Forschern die Gründe dafür, dass der Regenwald brennt:

Die Waldbrände lassen sich nicht nur auf Trockenheit zurückführen.

Forschern zufolge sind die meisten Waldbrände ausgebrochen, nachdem Menschen Feuer im Wald gelegt haben.

Auch die Politik des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der den vom Menschen gemachten Klimawandel leugnet, führt zu einer Verschärfung des Problems.

Bolsonaro hat den Regenwald als Rohstoffquelle freigegeben.

Aber auch das Verhalten von Bauern, die in dem Gebiet leben, sorgt nicht gerade für eine Verbesserung der Lage. Bolsonaro wirft ihnen Brandstiftung vor.

Offiziellen Berechnungen zufolge wurden allein im Juni Tausende Quadratkilometer Regenwald gerodet.

Häufig würden Farmer zunächst die Bäume abholzen und dann Feuer legen, um neue Weideflächen für ihr Vieh zu schaffen. Wegen der derzeitigen Dürre in der Region breiten sich die Brände immer weiter aus. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Um die wahren Gründe zu erfahren, muss man sich nur den Zeitpunkt der Feuer auf einer Zeitachse anschauen.

Es fällt auf: Die im Januar gestartete Amtszeit des neuen brasilianischen Präsidenten Jairo Bolsonaro kann dabei als Zäsur angesehen werden: So viele Waldbrände wie in seiner Amtszeit hat es seit Beginn der Waldbrandaufzeichnungen 2013 noch nie gegeben.

Auch auf Fotos ist das Ausmaß der Waldbrände im Amazons-Regenwald zu sehen:

Satellitenaufnahmen zeigen Rauchwolken

Allein die Zahlen des Raumfahrtforschungszentrum Inpe, das Satellitenaufnahmen miteinander verglichen hatte, sind erschreckend: Die Zahl der Brände stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent. Nur in der vergangenen Woche gab es Inpe zufolge fast 10.000 Brände. Demnach wurden von Anfang Januar bis Mitte August dieses Jahres fast 71.500 Feuer im Regenwald registriert. Diese Karten zeigen das ganze Ausmaß des Feuers im Amazonas-Regenwald in Brasilien.

Mit Inpe ist Brasiliens Präsident Bolsonaro bereits in Streit geraten. Er schmiss kürzlich erst den Direktor der Organisation raus und warf ihm gezielte Falschinformation vor.

Aus dem Weltall sind die Rauchschwaden deutlich zu sehen.

Foto: - / dpa

Fläche des Amazonas-Regenwaldes ist riesengroß

In einzelnen Regionen wurde der Notstand ausgerufen. Besonders heftig sind die Auswirkungen in Mato Grosso und Para. Hier gab es in den vergangenen Monaten besonders viele Rodungen, die nun die Brände verschlimmern.

Insgesamt umfasst die Größe des Amazon-Regenwaldes sechs Millionen Quadratkilometer, 60 Prozent davon liegen in Brasilien. Und der Amazonas-Regenwald nähert sich gerade dort gefährlich dem sogenannten Tipping-Point von 20 Prozent Abholzung an. Deutschland will Brasilien wegen der Regenwald-Rodung im Amazonas auch Fördergelder entziehen.

Was passiert, wenn der Amazonas-Regenwald weg ist?

Das ist der Punkt, an dem sich der Regenwald nicht mehr selbst regenerieren kann und sich für „zwei bis drei Generationen in eine Savannen-Landschaft“ verwandelt, wie Oliver Salge, Sprecher von Greenpeace Brasilien, unserer Redaktion sagte. In allen neun Amazonas-Anrainer-Staaten seien bisher 15 bis 17 Prozent verschwunden, aber in Brasilien sei die Lage am verheerendsten.

„Vor unseren Augen wird der Amazonas weggebrannt und abgeholzt“, warnt Salge eindringlich. Und der Präsident ziehe die unbequemen Wahrheiten noch ins Lächerliche. Forscher schlagen Alarm, denn sie sehen einen Zusammenhang zwischen dem massenhaften Ausbrechen von Waldbränden und der Zunahme illegaler Waldrodungen am Amazonas. So opfert Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro den Amazonas-Regenwald in Brasilien.

Amazonas-Regenwald auf einer Karte

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wie groß das Amazonas-Gebiet in Südamerika überhaupt ist.

Waldbrände in Europa und Sibirien

Auch in Europa sind mehrere Länder in diesem Sommer von Feuern betroffen. Dramatische Waldbrände hatten in Sibirien gewütet - die Feuer sind inzwischen aber wieder unter Kontrolle. So wütet auf Gran Canaria derzeit ein riesiger Waldbrand, der inzwischen aber unter Kontrolle zu sein scheint. Auf Zypern bedrohte ein Großbrand mehrere Dörfer. Außer Kontrolle geraten waren zwischenzeitlich Waldbrände auf der griechischen Insel Euböa. (mit epd/dpa/rtr/mbr)