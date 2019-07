Jesper Juul - Bestsellerautor an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben

Der dänische Familientherapeut und Bestsellerautor Jesper Juul hier in Kopenhagen. Er ist nach langer und schwerer Krankheit am Donnerstag gestorben.

Kopenhagen.. Lasst Kindern ihre eigene Persönlichkeit und vergesst dabei nicht eure eigene. Jesper Juul hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, Kindern Raum zu geben und ihnen ihren eigenen Willen zu lassen. Auf der anderen Seite hat er stets an die Eltern appelliert, sich nicht komplett aufzugeben und Kindern zu zeigen, wer der Erwachsene ist.

Auf die Frage, wie man ein guter „Leitwolf“ wird, antwortete er vor zwei Jahren in einem Interview der „Magdeburger Volksstimme“: „Indem Sie bestimmt, freundlich und persönlich sind.“ So einfach ist das.

Der weltbekannte dänische Familientherapeut Jesper Juul ist nun am Donnerstag mit 71 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Jesper Juuls ist tot – Sohn verkündete Nachricht im „Familylab“

Jesper Juuls Sohn Nicolai teilte über das Familienberatungsnetzwerk Familiylab, das Juul mitgegründet hatte, die Nachricht zum Tod des Vaters mit der Öffentlichkeit.

Jesper Juul sei demnach am Donnerstag, 25. Juli, um 13 Uhr gestorben. „Er war im Krankenhaus mit einer erneuten Lungenentzündung und kam, nachdem er sich etwas besser gefühlt hatte, nach Hause. Er ist friedlich in seinem Bett eingeschlafen. Sein unermüdlicher Kampf durch all die unermesslichen Schmerzen, über so viele Jahre, verdient alle Bewunderung“, heißt es auf auf der Website des Familylabs.

Liebe Freunde von Jesper Juul und familylab,

mit tiefer Trauer möchten wir Euch die Nachricht von Jesper Juul’s Sohn Nicolai Juul mitteilen, die wir soeben erhalten haben. Jesper Juul ist heute Nacht von uns gegangen.

Mathias Voelchert, Eleonore d’Harnoncourt & familylab-tTeam — familylab (@familylab_de) July 25, 2019

Jesper Juul - bekannt durch Bücher wie „Dein kompetentes Kind“

Juul wurde vor allem mit seinen Elternratgebern und Erziehungshilfen bekannt, darunter Bestseller wie „Dein kompetentes Kind“, „Nein aus Liebe“ und „Leitwölfe sein“. In all seinen Arbeiten machte er deutlich, dass Kinder zu respektieren sind.

Jesper Juul ist ein gern gesehener Gast in Talkshows gewesen, hier im September 2012 bei der NDR Talkshow in Hamburg.

„Kinder werden mit allen wesentlichen menschlichen Qualitäten geboren und haben daher auch dieselbe Verletzlichkeit und Überlebensfähigkeit wie Erwachsene“, ist eine Aussage von Jesper Juul. Nie vergaß er dabei die andere Seite der Beziehung, die Rolle der Eltern. Denn: „Eltern zu sein bedeutet, eine Rolle im Leben einzunehmen, die uns vor große Herausforderungen stellt.“

Es ging ihm als Therapeuten darum, Rat zu geben und das immer mit etwas Humor: „Ich nehme die Menschen ernst, aber nicht ihr Problem.“ Aussagen wie diese erklären, dass er nie aufgab, auch wenn die Beziehungen seiner Klienten in Gefahr waren.

„Das Beste, was Väter und Mütter für ihre Kinder tun können, ist, gut auf ihre Beziehung als Paar aufzupassen“, heißt es etwa in dem Buch „Liebende bleiben – Kinder brauchen Eltern, die mehr an sich denken“ .

Statt Lehrer zu werden, arbeitete er als Erzieher in Holland und den USA

Jesper Juul wurde 1948 in Dänemark geboren, war Lehrer- Gruppen- und Familientherapeut und Autor. Studiert hatte er bis 1972 Geschichte, Religionspädagogik und europäische Geistesgeschichte. Statt Lehrer zu werden oder eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, nahm er eine Stellen als Heimerzieher und Sozialarbeiter an.

Er arbeitete in Holland und in den USA, wo er beim Gestalt- und Familientherapeuten Walter Kempler selbst zum Familientherapeuten ausgebildet wurde. 1979 gründete er das Kempler Institute of Scandinavia in Odder bei Aarhus, bis zum Jahr 2004 war er dort Leiter.

Er brachte die Erkenntnisse Kemplers zur Gestalttherapie nach Europa und entwickelte daraus eine neue Therapie- und Beratungsform für Familien. Er avancierte über die Jahre zum internationalen Star der Therapeuten und war ein viel gefragter Interviewpartner und Bestsellerautor.

Seit er 2012 das erste Mal erkrankte, reiste Jesper Juul nicht mehr und lebte in Odder in Dänemark.

