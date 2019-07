Leipzig: In Schweinefleisch-Debatte um Kita warnen Muslime vor Hetze

In Leipzig wird der Verzicht auf Schweinefleisch in Kitas diskutiert. Die Debatten-Schärfe besorgt Zentralräte der Juden und Muslime.

Leipzig.. Eigentlich war es eine lokale Entscheidung, zwei Kitas in Leipzig wollten künftig auf Schweinefleisch verzichten. Doch anstatt das im Elternrat oder vielleicht noch mit der Lokalpolitik zu debattieren, schlug die Entscheidung bundesweit Wellen, von der CSU bis zur Ernährungsministerin hatten viele ganz schnell starke Meinungen.

In der Debatte haben die jeweiligen Zentralräte der Juden und der Muslime entsprechend vor Überreaktionen gewarnt. „Das Letzte, was wir brauchen, ist Hetze gegen Minderheiten, nur weil in einer Einrichtung über den Speiseplan nachgedacht wird“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Grundsätzlich halte er es für positiv, dass mit höherer Sensibilität als früher darüber nachgedacht werde, religiöse Gepflogenheiten oder Bedürfnisse von Minderheiten zu berücksichtigen: „Ich denke allerdings, dass ein Verbot von Schweinefleisch übers Ziel hinaus geschossen wäre.“

Der Zentralrat der Muslime thematisierte vor allem die Empörung. „Erstaunlich welch angebliche Rücksichtnahmen erfolgen, obgleich sie nicht mal von Muslimen ausgehen. Und wie die Empörungswelle um ein Vielfaches höher ist als bei den derzeitigen, schrecklichen täglichen Schändungen und Bombendrohungen gegen deutsche Moscheen von mutmaßlich Rechtsradikalen“, erklärte Aiman A. Mazyek, Vorsitzender des Zentralrates der Muslime in Deutschland.

Kein Schweinefleisch mehr für zwei Leipziger Kitas – der Streit in Kürze

Zwei Kindertagesstätten in Leipzig gaben bekannt, dass man zukünftig auf schweinhaltige Produkte verzichten wolle

Schnell gab es Proteste – viele sahen sich beziehungsweise ihre Kinder in der Freiheit beschnitten, alles essen zu können

Die Kita-Leitung reagierte aufgrund des medialen Echos und nahm den Plan vorerst zurück

Das Skurrile an der Diskussion: In den Kitas wird kaum Schweinefleisch verzehrt

Der Zentralrat der Juden sieht ein Verbot als zu viel des Guten

Den Zentralrat der Muslime besorgt die Empörungswelle – vor allem im Vergleich mit anderen Entwicklungen in der Gesellschaft

Ganz neu ist der Verzicht auf Schweinefleisch ohnehin nicht. Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet, verzichten viele Kitas schon länger auf Schweinefleisch – meist aus gesundheitlichen Gründen und erst im zweiten Schritt aus Rücksicht auf kulturelle Bedürfnisse.

Der Caterer Apetito Kids & Schools GmbH, der mehrere Kitas im Ruhrgebiet beliefert, spricht sogar von nur acht Prozent der Gerichte, die Schweinefleisch beinhalten. Weitere Kita- und Kindergarten-Träger bestätigen den Eindruck, dass Schweinefleisch selten auf den Tellern der Kinder landet.

Schweinefleisch in Leipziger Kitas: So war die Diskussion entstanden

Die Diskussion hatte schnell auch die bundespolitische Ebene erreicht. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärte der „Bild“: „Alle anderen für die Essgewohnheiten anderer, die auch mal gerne Schweinefleisch essen, in Mithaftung zu nehmen, ist nicht förderlich für ein gedeihliches Zusammenleben“.

Zuvor hatte der Kita-Chef Wolfgang Schäfer aus Leipzig noch gesagt, er würde den Plan durchziehen. Offenbar war die Empörungswelle dann aber doch zu groß. „Aus diesem Grund setzen wir diese Entscheidung aus und werden dieses Thema zu den ersten Elternabenden im neuen Kitajahr im August auf die Tagesordnung setzen“, teilt die Kita-Leitung den Eltern mit. Mehrere Lokalmedien zitieren das Schreiben.

Es ist das vorläufige Ende eines ausufernden Streites – der sogar dazu führte, dass die beiden betroffenen Einrichtungen Polizeischutz bekamen.

Schreiben an die Eltern: Debatte sei „absurd“

Vor etwa zwei Wochen sei das Schreiben verschickt worden, das den Schweinefleischverzicht ankündigte, sagte ein 37 Jahre alter Vater, der am Dienstagnachmittag seinen zweijährigen Sohn abholte. „Wir finden die Entscheidung prinzipiell gut“, sagte der Mann. In einer multikulturellen Kita sei der Verzicht auf Schweinefleisch ein Zeichen von Respekt gegenüber anderen Kulturen.

„Man wird meinen Sohn nicht vom Wienerle wegbekommen, aber das bekommt er dann eben zu Hause“, so der Vater. Die Mutter einer Vierjährigen bezeichnete die Debatte als „absurd“. Es gebe dringlichere Probleme. Ihre Tochter merke nicht, ob sie Schweinefleisch esse oder nicht.

Leipzig: Polizei steht in Kontakt mit Kita wegen Schweinefleisch-Verzicht

Ein Polizeifahrzeug fährt an einer Kindertagesstätte vorbei, die aktuell in der Diskussion um einen Schweinefleisch-Verzicht steht.

Foto: Sebastian Willnow / dpa

Die Polizei steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit der Leitung der Kindertagesstätte und des benachbarten Kindergartens, die ein freier Träger betreibt. Am Dienstagvormittag landete das Thema unter dem Hashtag #Schweinefleisch deutschlandweit auf Twitter zeitweise auf Platz eins der am meisten diskutierten Themen.

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, die selbst Muslimin ist, twitterte: „Wenn Kitas, Schulen und sonstige Einrichtungen lieber vegetarisch statt Fleisch servieren – fine with me. Ich bin nur dagegen, wenn es heißt: aus Rücksicht auf Muslime.“ Gleiche Chancen und „ein Leben ohne Rassismus – das wünschen sich Muslime. Nicht Kitas ohne Schweinefleisch“, schrieb Chebli.

Mohammed heißen und gleiche Chancen bei Wohnungen, Kopftuch tragen und arbeiten dürfen, in der Schule nicht benachteiligt werden, einen Bart tragen und beten, ohne gleich Terrorist zu sein, ein Leben ohne Rassismus - das wünschen sich Muslime. Nicht Kitas ohne #Schweinefleisch. — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) July 23, 2019

Immer wieder gibt es Diskussionen um Fleisch auf den Speiseplänen von Kitas und Schulen – allerdings nicht so sehr aus kulturellen, sondern gesundheitlichen Erwägungen. So mahnte Ernährungsministerin Klöckner zum Kampf gegen Übergewicht bei Kindern, wobei es auch um den Verzehr von Fleisch in Kitas und Schulen ging. Darum verschwinden in vielen Schulen Schnitzel vom Teller.

Doch nicht nur in Kitas scheint es zu oft ungesundes Essen zu geben. Forscher haben untersucht, was Restaurants an Kindergerichten anbieten. Dabei zeigte sich, dass diese Gerichte für Kinder oft ungesünder als McDonald’s sind.

