"Bachelorette": Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis will keinen Macho

Köln.. Model Gerda Lewis hat den Richtigen noch nicht gefunden. Nun will die einstige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin als Bachelorette in der gleichnamigen RTL-Kuppelshow auf die Suche nach dem großen Liebesglück gehen. Die mittlerweile sechsten Staffel von „Die Bachelorette“ startet am Mittwoch (17. Juli, 20.15 Uhr). Darin versuchen 20 Single-Männer das Herz des Fitnessmodels zu erobern .

Im Interview mit RTL kündigte die 26-Jährige bereits an, dass die Männer nicht mit Langeweile rechnen müssten. Sie sei temperamentvoll und durchsetzungsstark. Deswegen dürfe der Auserkorene eines sicherlich nicht sein: ein Pantoffelheld.

Gerda Lewis steht nicht auf Machos



Bei der Flirtshow „Die Bachelorette“ vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren. Wer keine bekommt, muss die Villa bei Athen, in der das Spektakel gedreht wird, verlassen – ein bisschen Drama muss sein.

Auf diesem Weg den richtigen Mann zu finden, hält Gerda Lewis nicht für ausgeschlossen. Schließlich habe sie die Möglichkeit, die Männer zwei Monate lang intensiv kennenzulernen. „Ich mag absolut keine Machos“, stellt die gebürtige Litauerin klar. Und auch von Vollbart hält sie nicht viel. Ansonsten ist ihr das Styling der Typen jedoch nicht so wichtig: Ob Hipster-Look, Jogginghose oder Sakko – da sei sie nicht so streng.

Am 17. Juli startet die neue Staffel „Bachelorette“. Einer dieser Männer soll Gerdas neuer Traummann werden. Foto: TVNOW / RTL

David Taylor (24) Foto: TVNOW / RTL

Fabio Halbreiter (29) Foto: TVNOW / RTL

Oggy Batar (27) Foto: TVNOW / RTL

Harald Kremer (35) Foto: TVNOW / RTL



Jonas Vonier (29) Foto: TVNOW / RTL

Tim Stammberger (25) Foto: TVNOW / RTL

Jan Classen (27) Foto: TVNOW / RTL

Florian Hausdorfer (24) Foto: TVNOW / RTL

Sebastian Mansla (30) Foto: TVNOW / RTL



Daniel Chytra (35) Foto: TVNOW / RTL

Keno Rüst (28) Foto: TVNOW / RTL

Serkan Yavuz (26) Foto: TVNOW / RTL

Christian Hesse (25) Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Yannic Dammaschk (22) Foto: TVNOW / RTL



Matin Looden (30) Foto: TVNOW / RTL

Marco Schmidt (26) Foto: TVNOW / RTL

Mudi Sleiman (28) Foto: TVNOW / RTL

Luca Gottzmann (25) Foto: TVNOW / RTL

Andreas Ongemach (27) Foto: TVNOW / RTL



Fabiano Carrozzo, (29) Foto: TVNOW/ RTL



Am 17. Juli startet die neue Staffel „Bachelorette“. Einer dieser Männer soll Gerdas neuer Traummann werden. Foto: TVNOW / RTL

David Taylor (24) Foto: TVNOW / RTL

Fabio Halbreiter (29) Foto: TVNOW / RTL

Oggy Batar (27) Foto: TVNOW / RTL

Harald Kremer (35) Foto: TVNOW / RTL



Jonas Vonier (29) Foto: TVNOW / RTL

Tim Stammberger (25) Foto: TVNOW / RTL

Jan Classen (27) Foto: TVNOW / RTL

Florian Hausdorfer (24) Foto: TVNOW / RTL

Sebastian Mansla (30) Foto: TVNOW / RTL



Daniel Chytra (35) Foto: TVNOW / RTL

Keno Rüst (28) Foto: TVNOW / RTL

Serkan Yavuz (26) Foto: TVNOW / RTL

Christian Hesse (25) Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Yannic Dammaschk (22) Foto: TVNOW / RTL



Matin Looden (30) Foto: TVNOW / RTL

Marco Schmidt (26) Foto: TVNOW / RTL

Mudi Sleiman (28) Foto: TVNOW / RTL

Luca Gottzmann (25) Foto: TVNOW / RTL

Andreas Ongemach (27) Foto: TVNOW / RTL



Fabiano Carrozzo, (29) Foto: TVNOW/ RTL



Die „Bachelorette“ will Kinder

Diese 20 Männer wollen das Herz der Bachelorette erobern.

Foto: TVNOW / RTL

Bei einem anderen Thema ist die junge Frau, die bei GNTM im vergangenen Jahr den 17. Platz belegte und nach eigenen Worten ihr Geld seitdem als Influencerin verdient, weniger flexibel: Sie will unbedingt Kinder, am liebsten Zwillinge – und das nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deswegen sollte ihr künftiger Partner dieser Idee offen gegenüber stehen.

„Mit mir kanns auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will“, kündigt sie im Interview an. Deswegen sollte ein Mann auch ein dickes Fell haben und selbstsicher sein. Während der Show Kandidaten nach Hause zu schicken, dürfte ihr jedoch schwer fallen. Schließlich leide sie mit, wenn sie jemanden verletze, sagt sie.

Die Rosenvergabe an die Männer, die noch weiter im Rennen sind, gilt von Woche zu Woche als das emotionale Highlight der Show. Abgesehen davon kommt Gerda Lewis den Kandidaten bei Dates in trauter Zweisamkeit näher und kann die Herren auf den Prüfstand stellen. Unter den TV-Kavalieren sind Studenten, ein Sporttherapeut, ein Polizist, ein Einrichtungsberater, ein Betriebswirt und ein Basketballer.

Nadine Klein war 2018 „Die Bachelorette“

Kurz vor dem Finale darf die Bachelorette dann sogar die Familien von vier der noch übrig gebliebenen Kandidaten kennenlernen. Aber nur die beiden Finalisten dürfen wiederum die Mutter ihrer Traumfrau kennenlernen. Und die wünscht sich, wie Lewis verraten hat, schon bald Enkelkinder.

Ob die Kuppelshow auch in der sechsten Staffel beim Publikum gut ankommt, wird sich zeigen. Das Finale 2017 sahen etwa drei Millionen Fernsehzuschauer , 2018 schauten noch gut zwei Millionen zu, als Nadine Klein als „Die Bachelorette“ ihre letzte Rose vergab . (dpa/jei)