Taucher schwimmen mit menschengroßer Lungenqualle vor Englands Küste

Berlin/Cornwall.. Für Lizzie Daly war es eine „unvergessliche Erfahrung“: Vor der Küste der Stadt Falmouth in der englischen Grafschaft Cornwall entdeckte die Biologin mit ihrem Team von Tauchern eine riesige Lungenqualle und glitt minutenlang mit ihr durch den Ärmelkanal.

Kameramann Dan Abbott hielt den ungewöhnlichen Tauchgang fest und ließ damit Bilder entstehen, die derzeit Tausende Internetnutzer auf der ganzen Welt begeistern. Allein auf Twitter wurde ein Foto von ihr und ihrem schwebenden Begleiter tausendfach geteilt und geliket.

Das Besondere daran: Die Lungenqualle an Lizzie Dalys Seite ist nahezu doppelt so groß wie normale Vertreter ihrer Art. Die Tiere, die an allen Europäischen Atlantikküsten, im Mittelmeer wie auch in der Ost- und Nordsee heimisch sind, werden in der Regel bis zu 90 Zentimeter lang. Das nun gefilmte Exemplar erscheint mindestens so groß zu sein wie die Taucherin neben ihm.

Lungenquallen sind groß, aber ungefährlich

Auch Lizzie Daly kommentiert auf Facebook: „Ich weiß, dass Lungenquallen wirklich groß werden können, aber so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen“! Für die 25 Jahre alte Britin gab es in der Nähe der Qualle übrigens keine Gefahr: Lungenquallen besitzen zwar Nesselzellen, Kontakt mit ihnen ist für Menschen aber bis auf wenige Ausnahmefälle folgenlos.

Für die 25 Jahre alte Britin war es der letzte von einer ganzen Reihe von Tauchgängen, die sie und ihr Team für die Spendenkampagne „Wild Ocean Week“ durchgeführt haben. Ihr Fazit: „Ich hätte mir keinen besseren Weg einfallen lassen können, das Ende der Wild Ocean Week zu feiern.“

