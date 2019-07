Mülheim/Ruhr: Junge Frau missbraucht - Kinder unter mutmaßlichen Tätern

Die Polizei ermittelt in Mülheim an der Ruhr gegen fünf Kinder und Jugendliche wegen des Verdachts eines schweren Sexualdelikts,

Mülheim/Ruhr.. Diese Tat macht betroffen: Nach einem „schweren Sexualdelikt“ in Mülheim an der Ruhr in NRW ermittelt die Polizei gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf beziehungsweise 14 Jahren. Das Quintett soll eine junge Frau in einem Gebüsch missbraucht haben.

Das Opfer ist eine Deutsche und kommt aus der Stadt. Die mutmaßlichen Täter stammen aus Bulgarien. Sie sind in Mülheim gemeldet. Die Ermittlungen der Polizei stehen noch ganz am Anfang.

Polizeisprecher Peter Elke nennt den Vorfall „eine üble Sache“, die Ermittler hätten noch eine Menge Arbeit vor sich, „bis wir ein halbwegs gesichertes Bild haben.“

Anwohner entdeckten die Frau, Täter flüchteten zunächst

Wie die Polizei berichtet, waren Anwohner am Freitagabend gegen 22.15 Uhr stutzig geworden, weil ihr Hund in der Wohnung plötzlich unruhig geworden war. In einem kleinen Grünstreifen hinter ihrem Garten sahen sie dann die junge Frau und zwei männliche Personen. Als die Anwohner sich bemerkbar machten, flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter.

Mehrere Streifenwagen, Zivilbeamte und Hundeführer machten sich von den Anwohnern alarmiert auf den Weg. Fußläufig knapp zwanzig Minuten entfernt hatte eine Streifenwagenbesatzung dann „den richtigen Riecher“, wie Polizeisprecher Elke sagt.

Gegen die fünf Kinder und Jugendlichen habe sich dann schnell der Verdacht erhärtet. Das Quintett musste geschlossen mit zur Wache.

Verletzte Frau wird ärztlich und psychologisch betreut

Noch sind viele Fragen offen, etwa in welchem Verhältnis die Verdächtigen zueinander stehen, ob sie zum Beispiel miteinander verwandt sind. Oder ob sie polizeilich bereits in Erscheinung getreten sind.

Dass sie den Übergriff gefilmt haben könnten, sei „möglich“, sagt Elke, aber noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Waffen seien nach jetzigem Kenntnisstand nicht im Spiel gewesen. Klar aber sei, dass die Verdächtigen ihr Opfer auf der Straße abgegriffen und dann gewaltsam mitgenommen hätten.

Erst vor wenigen Tagen soll eine 18-Jährige auf Mallorca von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt worden sein. In Freiburg läuft derzeit ein Prozess. Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg stehen elf junge Männer vor Gericht.

Die verletzte junge Frau aus Mühlheim an der Ruhr kam ins Krankenhaus und wird nach der ärztlichen Versorgung polizeilich unterstützt und betreut. Sie soll bereits erwachsen sein. Weitere Angaben zu ihrer Person und zur Art des Übergriffs macht die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht: Die Ermittlungen wegen eines schweren Sexualdeliktes deuteten aber auf eine mögliche Vergewaltigung hin.

Sind die mutmaßlichen Täter strafunmündig?

Ermitteln wird die Polizei in dem Fall auch, ob die Altersangaben der Kinder und Jugendlichen stimmen. Sollten zwei der mutmaßlichen Täter tatsächlich erst zwölf Jahre alt sein, wären sie strafunmündig und könnten rechtlich nicht belangt werden.

Der Fall erinnert unweigerlich an die Gruppenvergewaltigung einer 13-Jährigen im vergangenen Jahr in Velbert. Insgesamt acht bulgarischstämmige Jugendliche waren dafür später vom Landgericht Wuppertal zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.