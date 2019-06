Galveston: Kleinkind stirbt in überhitztem Auto - Vater ging arbeiten

In den USA ist ein Kleinkind gestorben, weil es mehrere Stunden in einem überhitzten Auto allein gelassen wurde. (Symbolbild)

Im US-Bundesstaat Texas ist ein ein Jahr alter Junge in einem überhitzten Auto gestorben. Der Vater hatte ihn im Wagen allein gelassen.

Berlin/Galveston. Ein ein Jahr alter Junge ist im US-Bundesstaat Texas am vergangenen Samstag ums Leben gekommen, weil er allein in einem überhitzten Auto zurückgelassen wurde. Wie mehrere US-Medien berichten, hatte der Vater seinen Sohn für mehrere Stunden im Wagen sitzen gelassen und war zur Arbeit gegangen.

Als der Vater nach rund fünf Stunden seine Schicht in Restaurant in der Stadt Galveston beendet hatte und zu seinem Auto zurückkam, war der Junge bereits bewusstlos. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er später verstarb. Laut dem „Houston Chronicle“ war es am Samstag um die fragliche Zeit bis zu 35 Grad heiß, im Auto habe es sich bis zu 57 Grad aufgehitzt.

Die Polizei ermittelt nun. Es war der zweite Todesfall eines Kindes in einem überhitzten Auto in Texas binnen drei Tagen – und laut Berichten bereits der 13. dieser Art in den gesamten USA seit Januar.

Unter anderem war ein elf Monate altes Baby in Missouri ums Leben gekommen, nachdem es 15 Stunden im Wagen seiner Eltern eingesperrt war. Die Eltern gaben an, sie hätten ihre Tochter im Auto vergessen. (ba)