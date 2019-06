Warum bei den "Tagesthemen" auf einmal die Füße von Info Zamperoni moderierten

Ungewohntes Bild bei den „Tagesthemen“ am Freitag: Nicht der Kopf, sondern die Füße von Moderator Ingo Zamperoni erschienen im Bild.

Berlin. Da wird sich der eine oder andere Zuschauer der ARD-„Tagesthemen“ am Freitagabend kurz die Augen gerieben haben. Kurz vor der Wettervorhersage erschien nicht der Moderator vor der bekannten blauen Studiowand – sondern nur ein paar glänzende Lederschuhe. Irgendwo darunter, erst später zu sehen, als die Kamera in die Totale geht, liegt Ingo Zamperoni – und moderiert auf dem Rücken liegend in einer Art Yoga-Figur.

Der simple Hintergrund: Zamperoni leitete etwas verklausuliert zum Wetter über – und schlug dabei die Brücke zum Weltyogatag, der immer mit der Sommersonnenwende am 21. Juni zusammen fällt.

„Die passende Yogapose wäre jetzt eigentlich der Sonnengruß gewesen“, erklärte Zamperoni dazu, musste aber sein mangelndes Talent für diese Figur einräumen. Immerhin: „Der Schulterstand hier kommt immerhin der Kerze am nächsten, die ich noch vom Schulturnen kenne.“ Die Überleitung zur folgenden Wettervorhersage: „Um die Sonne am Wochenende persönlich grüßen zu können, müssen wir uns zum Glück nicht allzu sehr verrenken.“

Bei Twitter, wo der offizielle Account der „Tagesthemen“ die Moderation als Videosequenz postete, kam die Aktion überwiegend positiv an. Viele Nutzer nahmen es mit Humor – wie auch Zamperoni selbst, der twitterte: „Wenn ich morgen Nackenstarre habe, dann weiß ich warum...“

