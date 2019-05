Hannelore Elsner: Freunde und Kollegen nehmen Abschied

Die Nachricht vom Tod von Hannelore Elsner kam für viele überraschend. Viele Stars verabschiedeten sich bei der Trauerfeier am Freitag.

München. Sie starb mit 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit – und die Nachricht des Todes von Hannelore Elsner kam für viele überraschend am 21. April 2019. Am Freitag nahmen nun Verwandte, Freunde, Kollegen und andere Weggefährten Abschied von der beliebten Schauspielerin.

Regisseurin Doris Dörrie, Schauspieler Florian David Fitz und Schauspielerin Iris Berben erinnerten bei dem Requiem in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael an Elsner, die am Ostersonntag gestorben war. Die Beisetzung sollte anschließend im kleinen Kreis stattfinden.

Iris Berben erwies ihrer Kollegin Hannelore Elsner die letzte Ehre bei der Trauerfeier in München.

Foto: Matthias Balk / dpa

Neben der Urne und zahlreichen Blumenkränzen zeigte ein Schwarz-weiß-Porträt die lächelnde Frau mit der sanften Stimme. Auch Kollegen wie Elmar Wepper, Götz Otto, Oliver Berben, Michaela May und Katja Eichinger erwiesen Elsner die letzte Ehre.

• Nachruf: Hannelore Elsner: Die Unbeirrbare, die sich ständig wandelte

Abschied von Hannelore Elsner in München: Kerzen, Blumengestecke und ein Bild der Schauspielerin in der Kirche St. Michael. Hannelore Elsner war am 21. April 2019 in München gestorben.

Foto: Matthias Balk / dpa

Regisseurin Doris Dörrie und ihr Lebensgefährte Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG Martin Moszkowicz, kamen zur Trauerfeier für Hannelore Elsner in der Kirche St. Michael.

Foto: Matthias Balk / dpa

Schauspielerin Michaela May gehörte zu den Trauergästen bei der Totenmesse für Hannelore Elsner.

Foto: Matthias Balk / dpa

Schauspieler Elmar Wepper mit seine Frau Anita vor der Kirche St. Michael in München.

Foto: Matthias Balk / dpa

Schauspieler Florian David Fitz auf dem Weg zum Requiem für Hannelore Elsner.

Foto: Matthias Balk / dpa

Hannelore Elsners Sohn Dominik Elsner und seine Freundin Michele Werner vor der Trauerfeier.

Foto: Matthias Balk / dpa

Auch Schauspieler Günther Maria Halmer gedachte Hannelore Elsner.

Foto: Matthias Balk / dpa

Hannelore Elsner galt als eine der großen Diven des deutschen Films. Die Schauspielerin hatte zuletzt in Frankfurt am Main gelebt. Im Laufe ihrer langen Karriere hatte sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis sowie den Grimme-Preis.