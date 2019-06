Boris Beckers Pokale kommen ab sofort unter den Hammer

London. Lange hat er sich dagegen gewehrt, nun werden rund 80 Gegenstände aus der Karriere von Boris Becker doch noch zwangsversteigert. Ab diesem Montag (24. Juni) wird die Online-Auktion des britischen Auktionshauses Wyles Hardy & Co für Gebote freigeschaltet. Sie endet am 11. Juli mit dem Verkauf an die Höchstbietenden.

Die Versteigerung wird auch eine Leistungsschau eines der bekanntesten Tennis-Spieler der Welt. Denn: Unter den Hammer kommen auch einige Pokale. Anstatt in seiner eigenen „Hall of Fame“ über seine vergangenen die Erfolgsgeschichte Beckers nachzuzeichnen, werden sie – möglicherweise – in die ganze Welt getragen.

Doch welche Pokale werden versteigert? In der Sammlung enthalten sind die Trophäen vom US Open und Daviscup. Das Gebot liegt hier bei etwa 4570 Euro. Hinzu kommen auch noch Auszeichnung von Bambi, Goldene Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis. Besonders hohe Einnahmen erhofft sich das Auktionshaus von den Renshaws-Cups, die Becker für seinen Sieg in Wimbledon bekam.

Dass sich Becker darüber freut, dass die Auszeichnungen nun versteigert werden, ist unwahrscheinlich – im Gegenteil. Denn es sollte schon einmal geschehen – Becker hatte dagegen gekämpft.

Boris Becker pleite – Tennisstar verhinderte zunächst Auktion

Im Sommer 2018 hatte Becker versucht, die Zwangsversteigerung noch zu stoppen. Der mehrfache Wimbledonsieger sah durch die Auktion seine Würde verletzt.

2017 war Boris Becker von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Um Gläubiger auszuzahlen, sollten deshalb Pokale und andere Auszeichnungen, aber auch Persönliches wie Uhren und sogar eine Socke des Ex-Tennisstars versteigert werden.

1989: Freudestrahlend präsentieren Steffi Graf und Boris Becker ihre Trophäen.

Becker ging dagegen mit einer einstweiligen Verfügung vor. Zunächst erfolgreich: Ende Juni 2018 wurde die Auktion in letzter Minute abgeblasen. Dieses Mal hatte er weniger Erfolg.

Deutschland bekanntester Rotschopf, Tennis-Legende, vierfacher Vater und Frauenheld: Boris Becker hat in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Angefangen hat seine beispiellose Karriere schon sehr früh. Foto: IAN HODGSON / REUTERS

Denn mit gerade mal 17 Jahren wurde Boris Becker schlagartig berühmt. Am 7. Juli 1985 gewinnt er in Wimbledon. Den Südafrikaner Kevin Curren schlägt er in vier Sätzen und wird damit zum jüngsten Sieger eines Grand-Slam-Turniers. Foto: Reuters Staff / Reuters

Die Eltern Karl-Heinz und Elvira (v.l.) sowie die jüngere Schwester Sabine (r.) begleiteten den Tennis-Star nach Wimbledon. Geboren wurde Becker am 22. November 1967 in Leimen. Foto: Reuters Staff / Reuters

Bis heute ist Becker der jüngste Wimbledon-Sieger in der Geschichte des Turniers. Sein Markenzeichen: Der „Becker-Hecht“, bei dem er den Ball im Hechtsprung pariert. Foto: Andrew Wong / Reuters

In seiner Karriere siegt der Leimener in 49 Einzelspielen, darunter sechs Grand-Slam-Turnieren und dreimal in Wimbledon. Foto: Kieran Doherty / REUTERS



Sein Spitzname in der Zeit: „Bumm Bumm Becker“. Sogar ein Eis wird nach ihm benannt. Foto: KIERAN DOHERTY / REUTERS

Seine aktive Karriere beendet Deutschlands Tennis-Legende 1999. Am 1. Juli 1999 verliert er das Match gegen den Australier Patrick Rafter. Es bleibt Beckers letztes Spiel. Foto: JUERGEN SCHWARZ / REUTERS

Privates Glück: Am 17. Dezember 1993 heiratet Becker Barbara Feltus. Foto: Peter Mueller / REUTERS

Die beiden bekommen zwei Söhne, Noah Gabriel (Jahrgang 1994) und Elias Balthasar (Jahrgang 1999). Foto: REUTERS

Nach nur sieben Jahren wird die Ehe 2001 geschieden. Foto: Marc Serota / REUTERS



Einer der Gründe: Die Besenkammer-Affäre mit dem russischen Model Angela Ermakowa. Mit ihr betrügt Boris Becker seine schwangere Ehefrau im Sommer 1999. Foto: JONATHAN EVANS / REUTERS

Bei der kurzen Affäre wird die uneheliche Tochter Anna (Jahrgang 2000) gezeugt – laut Becker auf einer Treppe zwischen den Toiletten des Londoner Nobelrestaurants Nobu. Hier sind Mutter und Tochter (v.r.) 2015 bei einem Event zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Es folgen kurze Affären mit Rapperin Sabrina Setlur und ... Foto: Ralph Orlowski / Reuters

Alessandra Meyer-Wölden. Mit ihr verlobt sich Becker sogar. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Am 12. Juni 2009 heiratet Becker ein zweites Mal. Mit dem niederländischen Model Sharlely Kerssenberg, genannt „Lilly“, war er bereits 2007 kurzzeitig liiert. Foto: imago stock&people



Ein Jahr nach der Hochzeit kommt der gemeinsame Sohn Amadeus auf die Welt. Kurz vor ihrem neunten Hochzeitstag gibt das Paar die Trennung bekannt. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Nach seinem Karriereende bleibt Becker nicht nur wegen seines Privatlebens in den Medien präsent. Auch als Werbefigur ist er begehrt. Kultstatus erlangt sein AOL-Spot, in dem er die prägnante Frage stellt: „Hä? Bin ich schon drin, oder was?“ Foto: Toby Melville / REUTERS

Auch in Sendungen wie „Wetten, dass..?" ist der Sportler ein gern gesehener Gast. 2009 gibt er in der Show alles. Foto: Ina Fassbender / REUTERS

Das neue Hobby des Rotschopfs: Poker. Becker nimmt an Turnieren teil und ist von 2007 bis 2013 Werbefigur für ein Online-Pokerportal. Foto: Slavomír Kubeš / dpa

Doch es folgen Tiefschläge: 2002 verurteilt Becker das Landgericht München wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,7 Millionen Euro zu zwei Jahren Haft auf Bewährung sowie zu einem Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro. Auch mit seinen Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS



In seinen Autobiografien „Augenblick, verweile doch“, die 2003 erscheint, und „Das Leben ist kein Spiel“, die zehn Jahre später auf den Markt kommt, blickt Becker auf seine Karriere und sein Privatleben zurück. Zweiteres Buch bezeichnet er später als Fehler. Foto: imago stock&people

Während sich in Deutschland viele über Bobbele lustig machen, feiern ihn die Briten als „Britain’s favourite German“. In Großbritannien kommentiert er u.a. Tennismatches für die BBC. Anerkennung bringt ihm dieser Job: Ende 2013 wird er Trainer von Novak Djokovic (r.), den er bis 2016 zu sechs Grand-Slam-Siegen führt. Foto: Suzanne Plunkett / REUTERS

Im Sommer 2017 rücken wieder Beckers Finanzen in Blickfeld. Ein Gericht erklärt den Wahl-Londoner für bankrott und eröffnet ein Insolvenzverfahren. Becker betont, er sei weder vermögenslos noch pleite. Eine englische Privatbank habe Forderungen in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro plus Zinsen. „Die Forderung an und für sich bestreite ich nicht. Wir sind uns aber über die Höhe der Zinsen nicht einig“, so der Ex-Sportler. Foto: Heiko Prigge / obs

Unterkriegen lässt sich die Tennis-Legende nicht – und nimmt die Negativschlagzeilen mit Humor. Einer Schweizer Zeitung sagt er, er könne nicht jedes Jahr Wimbledon gewinnen und jährlich heiraten. „Aber mein Geschäft ist meine Marke, und die brennt gerade.“ Foto: SWR - Das Erste / obs



Danach entbrannte ein Streit über eine etwaige Immunität Beckers durch eine diplomatische Tätigkeit für den Staat Zentralafrika, weshalb er angeblich nicht vom Insolvenzverfahren belangt werden könne. Schließlich verlängerte ein Gericht dann aber Ende 2018 den Insolvenzstatus auf unbestimmte Zeit. (sdo/dpa)