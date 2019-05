Passau: In einer Pension fand das Personal drei Tote – und zwei Armbrüste.

Bedienstete einer Pension in Passau fanden in einem Gästezimmer drei Tote und zwei Armbrüste. Die Hintergründe sind derzeit unklar.

Kriminalität Drei Tote, zwei Armbrüste: Was geschah in Passauer Pension?

Berlin. Die Polizei steht vor einem Rätsel: Eine Pension ist Schauplatz eines für drei Menschen tödlichen Dramas geworden – die Umstände sind noch unklar, wie die Behörde mitteilt.

Angestellte der Pension im bayerischen Passau, Ortsteil Unteröd im Ilztal, wollten am Samstagmittag in das Zimmer der Gäste – und verschafften sich Zutritt, nachdem niemand öffnete. Dort präsentierte sich den Bediensteten ein Bild des Grauens: in dem Raum befanden sich zwei Frauen und ein Mann – alle drei waren tot.

Sofort informierten sie die Polizeieinsatzzentrale Straubing, die sofort begann, die Hintergründe zu ermitteln.

Totze in Pension in Passau: Polizei findet zwei Armbrüste

Bei den Toten handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 33 und 31 Jahren sowie um einen Mann mit 54 Jahren. „Im Zimmer der Toten konnten zwei Armbrüste sichergestellt werden“, teil die Behörde mit. Die drei Opfer kämen aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Sie hatten sich am Freitag in die Pension eingemietet.

Hier liegt Unteröd im Ilztal in Passau.

Derzeit sind die Hintergründe für das Ableben der Personen laut Polizei noch völlig offen, „auch steht noch nicht fest, in welchem Zusammenhang die Personen zueinander stehen.“

Aus diesem Grund könnten vorerst auch keine weiteren Informationen gegeben werden. Die „Passauer Neue Presse“ sprach mit anderen Gästen. Es sei eine völlig ruhige Nacht gewesen, hatte eine Zimmernachbarin demnach der Zeitung erklärt. Der Wirt der Pension hatte der „PNP“ gesagt, das Trio hätte „kein Frühstück gebucht und wollte drei Nächte bleiben“. (ses)