Eurojackpot: 90 Millionen im Topf – wer tippt sieben Richtige?

So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Lottospieler können beim Eurojackpot am Freitag wieder den Höchstgewinn absahnen. Wer tippt endlich auf die sieben richtigen Zahlen?

Helsinki. Der Eurojackpot ist wieder so prall gefüllt wie nur möglich: 90 Millionen Euro warten auf einen neuen Besitzer. Sichert sich diesmal jemand den Hauptgewinn?

Sieben Mal in Folge hat es bereits nicht geklappt. Sollte ein Tipper aus Deutschland den Jackpot knacken, wäre der deutsche Lottorekord aus dem Jahr 2016 eingestellt. Damals hatte sich ein Spieler aus Baden-Württemberg den Riesengewinn von 90 Millionen Euro gesichert.

Am 8. Februar gingen zudem rund 63,2 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz. Zuletzt wurde der Jackpot mit 53,4 Millionen Euro am 15. März in Schweden getroffen.

Seitdem wartet der Hauptgewinn auf seine Ausschüttung. Er hat die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht. Jeder weitere eingesetzte Euro fließt in der zweiten Gewinnklasse in einen zusätzlichen Jackpot. In dieser Woche sind das 7 Millionen Euro.

Eurojackpot: Größere Gewinnchance als beim normalen Lotto

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Mitspielern, wird die Gewinnsumme geteilt.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“) sind die Chancen noch wesentlich geringer. Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

(dpa/cho)