Homosexuelle meiden Outing auf der Arbeitsstelle

Uganda, September 2014: „J“ und „Q“ möchten ihre Identität aus Angst nicht preisgeben. Die beiden Frauen beschreiben die Bedingungen, unter denen sie leben so: „Wir sind ein verheiratetes lesbisches Paar, dessen Ehe aber nicht anerkannt wird, weil Homosexualität in Uganda etwa Abnormales ist, eine Krankheit, die geheilt werden muss. Homosexuelle gelten als Aussätzige. Wir wurden verbal angegriffen (von Männern), die gesehen haben, dass wir ein Paar sind. ,Euch muss man vergewaltigen, damit man euch die Dummheit austreibt, ein anderes Mädchen zu lecken.’ Wir können nicht sagen, dass wir verheiratet sind, schon gar nicht, seit das Gesetz verabschiedet wurde. Dadurch ist mehr Aufmerksamkeit entstanden und es hat die Gedanken vieler Ugander gegen die LGBTIQ-Community vergiftet. Das Gesetz macht das Leben als Lesbe in Uganda gefährlich.“ Die Ausstellung „Where Love is Illegal“ ist bis zum 2. September in Berlin in dem Ausstellungsort „f³ – freiraum für fotografie“ (www.fhochdrei.org) zu sehen.

Foto: © Robin Hammond / NOOR