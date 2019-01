Karl Lagerfeld: Warum trat er nicht am Ende der Modenschau auf?

Sieht aus wie auf dem Mars, ist aber nur Requisite: Lagerfeld auf der Fashion Week in Paris. Die Assoziation jedoch passt – schwebt der Designer mitunter doch in seiner eigenen Sphäre.

Geht auch selbst als Model durch: Lagerfeld vor einer Auswahl seiner Porträts, die 2012 im Grand Palais in Paris ausgestellt werden.

Zusammen mit seinem Neffen Hudson Kroenig schreitet Lagerfeld 2017 über den Laufsteg in Paris.

Ganz vernarrt ist er hingegen in seine Katze Choupette, die er auch für Werbeaufnahmen hergibt.

Lagerfeld erlaubt sich vieles. So kombiniert er etwa Kleider mit Sportschuhen und peppt klassische Tweetstoff-Jacken mit Bändern und Fransen neu auf.

1993 provozierte Schiffer einen Skandal, als sie in einem Mieder auftrat, das Lagerfeld mit Koranversen bestickt hatte.

Seine Kreativität kennt keine Grenzen. Als Fotograf, Designer, Filmemacher und Verleger schlug er immer wieder neue Wege ein. „Man muss sich für alles interessieren – aber man darf nie nur in eine Richtung gehen, man muss sich alle Türen offen halten. Man darf seine Neugierde nicht verlieren, sonst geht die Energie weg“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen diskutiert Lagerfeld neue Entwürfe für die Sommerkollektion 1989. Versonnen und am Zeichenutensil kauend, schaut er vor sich auf ein weißes Blatt – als warte er darauf, dass seine Ideen auf diese Art den Weg leichter aufs Papier finden.

In Hamburg wohnt Lagerfeld lange nicht mehr. Er erkor Frankreich zu seiner Wahlheimat. Die dortige Presse nennt ihn „König der Maßlosigkeit“ oder „Karl den Großen“ in Anspielung an den gleichnamigen Herrscher, der bis 1814 König von Frankenreich war.

Als Sohn aus einer großbürgerlichen Industriellenfamilie wurde er an einem 10. September in Hamburg geboren. Das genaue Jahr ist nicht bekannt. Er selber gab lange Zeit 1938 an, später 1935. Andere Quellen halten 1933 für am glaubwürdigsten.

Er bringt frischen Wind in das müde gewordene Label. Mit einer perfekten Symbiose aus traditionellem Chanel-Stil und trendsetzenden Elementen bringt er den internationalen Modedampfer wieder auf Erfolgskurs.

Das Multitalent beginnt seine Laufbahn in der französischen Modewelt Mitte der 1950er Jahre in Paris, wo er bei Balmain, Patou, Chloé und anderen Modefirmen beschäftigt ist. Dieses Foto zeigt ihn im Dezember 1954 in Paris während eines Modewettbewerbs – den er gewann.

Lagerfeld ist eine der schillerndsten Figuren der Modewelt. Mit seinem weißen Mozartzopf, der dunklen Sonnenbrille, auffälligem Schmuck und steifem Vatermörderkragen wurde der Designer zur Stilikone. Am 10. September wird er ungefähr 85 Jahre alt. Bilder des Modedesigners.

Karl Lagerfeld gilt seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher in der Modewelt. Menschlich bleibt er vielen ein Rätsel. Auch um sein Geburtsdatum macht er ein Geheimnis.

Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist nicht am Ende seiner Modenschau aufgetaucht – zum ersten Mal überhaupt. Wo ist der Stardesigner?

Modenschau Sorge um Lagerfeld – Stardesigner nicht in Paris aufgetreten

Paris. Der Stardesigner Karl Lagerfeld ist zum ersten Mal in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor nicht am Ende seiner Modenschau in Paris aufgetreten – nun wächst die Sorge um den Modeschöpfer.

Lagerfeld habe sich am Dienstag müde gefühlt, lautet das offizielle Statement von Chanel. Für das Modehaus trat nur Kreationsleiterin Virginie Viard vor das Publikum.

Die beiden Haute-Couture-Shows wurden am Dienstagmorgen im Pariser Grand Palais gezeigt. Als die erste Schau ohne Lagerfeld endete, waren die Gäste schon enttäuscht. Als er auch bei der zweiten Vorführung fehlte, wuchs in Paris die Sorge um den Weltstar.

„Fantastische Kollektion“

„Das ist schade“, sagte die frühere „Bunte“-Chefredakteurin Patricia Riekel nach der Show zur „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Sie gilt als Vertraute des Modeschöpfers. „Denn alle, die zu den Schauen kommen, machen das vor allem, um Karl Lagerfeld zu ehren. Jeder, der rausgeht, wird sich jetzt fragen: Was ist passiert? Warum zeigt er sich nicht?“

Model Claudia Schiffer und Modedesigner Karl Lagerfeld in Paris (Archivbild).

Foto: imago stock&people / imago/IP3press

Riekel fügte hinzu: „Es war eine fantastische Kollektion, auf der das i-Tüpfelchen fehlte. Aber er hat in seinem Leben schon so viele Ehrungen und Applaus bekommen, da ist das für ihn nicht mehr so wichtig.“ Zu Lagerfelds Alter gibt es unterschiedliche Angaben – die Stil-Ikone selbst sagt immer, 1935 geboren zu sein.

Reporterin postet Fotos von Fitting

Kulisse der Chanel-Show war dieses Jahr der Garten einer eleganten, terrakottafarbenen Villa an der Riviera. Gespannt warteten die Gäste darauf, dass Lagerfeld aus der Villa treten werde, um den Applaus entgegenzunehmen. Aber an seiner Stelle kam nur seine „rechte Hand“ Viard auf den Laufsteg.

Das Publikum klatschte zögerlich – unsicher, ob Lagerfeld vielleicht doch noch kommen würde. Eine Durchsage beendete die Zweifel: Karl Lagerfeld ließ sich entschuldigen. Er werde zur zweiten Show erscheinen. Doch auch dort blieb er aus. Modekritikerin Suzy Menkes schrieb auf Instagram, dass sie Lagerfeld noch am vergangenen Sonntag bei den Anproben gesehen habe. Die „Vogue“-Reporterin postete auch ein Video dieser Fittings.

Im September 2018 ist Karl Lagerfeld 85 Jahre alt geworden. (les/dpa)