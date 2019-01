Kältewelle: Experten erwarten eisige Luft aus Sibirien

Nicht nur in den Alpen: In den kommenden Wochen soll es in ganz Deutschland winterlich kalt werden.

In ganz Deutschland fallen die Temperaturen in den kommenden Wochen. Besonders in den Schneegebieten soll es richtig frostig werden.

Offenbach. Wollsocken und dicke Pullover können, falls noch nicht geschehen, aus dem Schrank geholt werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet von Mitte kommender Woche an mit einer Kältewelle, die bis zu vier Wochen dauern könnte.

„Ich habe es selten erlebt, dass alle Rechenmodelle so eindeutig auf eine gleiche Entwicklung hinweisen“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich.

Nachts bis zu minus zwanzig Grad in Schneegebieten

Besonders frostig wird es demnach in Gebieten, in denen bereits Schnee liegt, also in den Mittel- und Hochgebirgen, in Bayern sowie Teilen von Baden-Württemberg und Sachsen. Dort kann es den Prognosen zufolge in den Nächten minus zehn bis minus zwanzig Grad kalt werden.

Auch andernorts könnte es vor allem nachts sehr frostig werden: „Tagsüber können die Temperaturen zwischen minus drei und vier Grad plus liegen, nachts zwischen minus elf Grad und Null Grad“, so Friedrich.

Schneien soll es ebenfalls

Auch weiteren Schnee erwarten die Meteorologen. Zu Beginn der kommenden Woche ströme Luft aus Sibirien ein, die sehr kalt und trocken sei, sagte Friedrich.

Tiefausläufer aus dem Westen könnten dann in der zweiten Wochenhälfte Niederschläge zunächst im Westen bringen. „Am Wochenende kann dann durchaus ein großer Teil Deutschlands auch im Tiefland unter einer Schneedecke liegen“, vermutete der DWD-Sprecher.

Seit Jahresbeginn kämpfen Teile Deutschlands, Österreichs und die Schweiz mit extremem Schneeaufkommen. Mehr dazu können Sie in unserem Blog nachlesen. (dpa)