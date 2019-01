Julen (2) im Brunnen: Minenarbeiter sind kurz vor dem Ziel

Julen im Brunnen: Darum ist die Rettung so schwierig Rettungsversuch: Darum ist es für die Helfer so schwer, den kleinen Julen (zwei Jahre alt) zu bergen.

107 Meter tief ist der Brunnenschacht in Spanien, in den ein Junge (2) gefallen sein soll. Die Bergung gestaltet sich weiter schwierig.

Totalán. Bei der Suche nach dem kleinen Julen an einem tiefen Brunnenschacht in Spanien läuft der Countdown. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Freitagmorgen noch knappe zweieinhalb Meter von der Stelle entfernt, an der der seit zwölf Tagen verschollene Zweijährige vermutet wird.

Die Männer, die im andalusischen Totalán seit Donnerstagabend in einem rund 80 Meter tiefen Rettungsschacht unter schwierigsten Bedingungen einen waagerechten Tunnel graben, hätten in etwas mehr als zwölf Stunden rund eineinhalb von insgesamt 3,8 Metern geschafft, berichteten Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Man hoffte, den Jungen noch im Laufe des Freitags bergen zu können.

Julen in Brunnen-Schacht gestürzt – das Wichtigste in Kürze:

Ein Zweijähriger soll in Spanien in einen 107 Meter tiefen Brunnenschacht gefallen sein

Rettungskräfte suchen verzweifelt nach dem Kind

Es war bei einem Familienausflug verschwunden

Helfer fanden in dem Schacht offenbar Haare des Jungen

Spezialisten arbeiteten an einem Rettungsschacht

Rettungskräfte müssen den Schacht hinuntersteigen

Wann die Bergung von Julen stattfinden kann, ist unklar

Es wurden Ermittlungen eingeleitet

Der Brunnenschacht war offenbar gar nicht gesichert – und nicht genehmigt

Die Eltern haben bereits ein Kind verloren

Es gibt Zweifel, ob Julen tatsächlich in den Schacht stürzte

Minenarbeiter sind Donnerstagabend in einen Bergungstunnel gestiegen

Von dem Kind gab es weiterhin kein Lebenszeichen. Man hofft, dass es noch am Leben sein könnte. Julen soll am 13. Januar bei einem Ausflug mit seinen Eltern in einen 107 Meter tiefen, illegal gegrabenen Schacht gefallen sein.

Weil das Loch nur einen Durchmesser von 25 bis 30 Zentimetern hat, hatten die Retter entschieden, einen parallelen Schacht auszuheben, um zu Julen vorzudringen. Er wird in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern vermutet.

300 Personen sind bei Bergung im Einsatz

Die Bedingungen seien dabei extrem, wegen der Enge könnten die Männer nur knieend oder liegend graben, hieß es. Die Kumpel wurden mit Sauerstoffmasken ausgestattet und stehen telefonisch mit den Kollegen über Tage in Kontakt. Aufgrund der Belastung werden die Minenarbeiter dabei in Zweier-Teams in 30-Minuten-Schichten arbeiten, hieß es am Donnerstag.

Auf einem Blatt Papier haben die Einsatzkräfte den Rettungsplan skizziert.

Foto: JON NAZCA / REUTERS

So soll die Bergung von Julen laufen

Nach der erneuten Durchbohrung des vertikalen Tunnels trennen die Bergungskräfte nur noch vier Meter von dem Zweijährigen.

von dem Zweijährigen. Sie wollen im unteren Ende des Schachts mit dem Bau eine Verbindung zu jener Stelle beginnen, an der das Kind in 70 bis 80 Meter Tiefe vermutet wird.

Dafür seilen sie sich in einer eigens für sie gebauten Kapsel ab.

Die Minenarbeiter, die aus der nördlichen Kohleregion Asturien entsandt wurden, müssen das letzte Stück, den waagerechten Tunnel, mit Muskelkraft graben.

Sie müssen mit ihren Händen, Presslufthammer und Spitzhacke arbeiten, um ihn zu bergen.

Falsch gehandelt? Vorwürfe gegen das Bergungsteam

A crane removes steel tubes after failing to place them into the drilled well at the area where Julen, a Spanish two-year-old boy, fell into a deep well nine days ago when the family was taking a stroll through a private estate, in Totalan, southern Spain January 22, 2019. REUTERS/Jon Nazca

Foto: JON NAZCA / REUTERS

Inzwischen wird immer mehr Kritik am Bergungsteam laut. Wie der spanische Architekt Flores Villa zu RTL sagte, hätte Julen nach zwei bis drei Tagen gerettet werden können. Das Bergungsteam habe mehrere Fehler gemacht, sagte der Architekt. Dass die Helfer die ganze Nacht mit dem Bau einer Plattform verbracht haben, um den Bohrer zu stabilisieren, sei nicht nötig gewesen.

Stattdessen hätte man von Anfang an einen größeren Bohrer einsetzen sollen. „Der hätte am Montag hier sein können“, sagte Villa zu RTL. Demnach hätte ein solches Gerät in Madrid bestellt werden können. Immerhin gaben die Behörden inzwischen zu, dass die Plattform bei einem Einsatz eines größeren Bohrers nicht benötigt worden wäre.

Stürzte Julen tatsächlich in den Schacht?

13.01.2019, Spanien, Totalan: Rettungskräfte helfen bei der Suche nach einem zweijährigen Jungen, der beim Spielen in einen 110 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt sein soll. Foto: Bomberos De Málaga/Europa Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Bomberos De Málaga / dpa

Darüber hinaus mehren sich Zweifel, ob Julen tatsächlich in den Schacht stürzte. In Kneipen, Cafés und Büros im ganzen Land taucht inzwischen immer häufiger die Frage auf: „Und wenn der Kleine nicht im Loch ist?“ Schließlich hat das Loch nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimeter.

Es sind vorwiegend Laien, die Zweifel äußern. Aber nicht nur. „Ich halte es für nahezu unmöglich, dass der Junge in diesem Schacht drin ist“, sagte in verschiedenen TV-Sendungen Luis Avial von der Geophysik-Firma Falcon High Tech. Wahrscheinlich wäre es gewesen, dass das Kind in dem winzigen Schacht ziemlich weit oben steckengeblieben wäre, ist Avial überzeugt.

„Das Kind hatte eine Winterjacke an, die Wände des Schachts sind nicht glatt, es gibt Wurzeln, Unebenheiten, das ist schon sehr komisch“, meinte Avial. Auch der erfahrene Schachtbauer Francisco Barranquero hegt große Zweifel.

Süßigkeiten und Haare gefunden

„Ist es möglich, dass ein Kind da nicht steckenbleibt und bis ganz unten durchrutscht? Ich sage Dir, das ist sehr unwahrscheinlich“, sagte er einem Journalisten der Onlinezeitung „El Español“. Dass der Zweijährige womöglich aus dem Loch gekrochen sein könnte, hatten die Rettungskräfte gleich zu Beginn des Einsatzes ausgeschlossen.

Eine Frau weint während einer Mahnwache für Julen in Totalan.

Foto: JON NAZCA / REUTERS

Zunächst hatte man sich auf die Aussagen des Vaters und einer Tante verlassen müssen, die nach eigenen Angaben gesehen haben, wie das Kind ins Loch fiel. Die Retter fanden im Schacht eine Tüte mit Süßigkeiten, die Julen bei sich gehabt hatte, und wenig später auch Haare des Jungen.

„Ich habe mich auf die Öffnung gestürzt und er war nicht mehr da. Ich habe ihn weinen hören, aber bald habe ich ihn nicht mehr gehört“, sagte Vater José.

Juan José Cortés, ein Freund der Eltern von Julen, kritisierte am Donnerstagabend die Anfeindungen gegen die Familie in den sozialen Medien. Zu viele Verleumdungen und Lügen seien erzählt worden, sagte Cortés laut „La Vanguardia“, und drohte mit gerichtlichen Schritten.

In den vergangenen Tagen hatten Nutzer in den sozialen Medien vermehrt Zweifel an der Ehrlichkeit der Familie bezüglich Julens Verschwinden geäußert.

Spanische Justiz leitet Ermittlungen wegen Brunnen ein

Mittlerweile hat sich die Justiz eingeschaltet. Am Gericht in Málaga ist laut der Zeitung das Verfahren eröffnet worden. Wie der Fernsehsender RTVE erfahren hat, habe es keine Genehmigung für einen mehr als 100 Meter tiefen Brunnen gegeben.

Zudem werde angeprangert, dass es keine Absicherung des Loches gegeben habe. Es sei lediglich mit Steinen abgedeckt worden. „El Pais“ berichtet unter Berufung auf einen Brunnenbauer, dass sich der Ort bei einem weiteren Besuch verändert habe. Die Absicherung mit Steinen sei weg gewesen.

•Hier finden Sie den Liveticker der spanischen Tageszeitung „El Pais“.