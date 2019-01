Nach "Zeetje": Suche nach verlorenen Containern der MSC Zoe geht weiter

270 Container der MSC Zoe sind wegen Tief „Zeetje“ über Bord gegangen. Einige enthalten Gefahrgut. Die Suche geht am Freitag weiter.

Berlin. Plötzlich kam das Wasser – zu sehr hatte der heftige Wind das Meer Richtung Land gedrückt. Tief „Zeetje“ hat für Überschwemmungen im Norden gesorgt. Es war die erste Sturmflut 2019.

Im Sturm verlor der Frachter MSC Zoe auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven 270 Container in der Nordsee. Die Suche nach ihnen geht an diesem Freitag weiter.

Ein über Bord gegangener Container der MSC Zoe.

Foto: HANDOUT / REUTERS

In deutschen Gewässern wurden bisher zehn Container gesichtet, allerdings konnte nur einer von ihnen gesichert werden, wie das Havariekommando mitteilte. Die anderen neun seien vom Ölüberwachungsflugzeug oder vom Polizeihubschrauber aus sichtbar gewesen.

Sie waren allerdings bereits gesunken, als ein Schiff ihre Position erreichte. Bei der Suche nach den Containern unter Wasser soll am Freitag das Spezialschiff „Wega“ vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) helfen.

Containerschiff hatte auch Gefahrgut geladen

„Bisher können wir bestätigen, dass maximal drei Container mit Gefahrgut über Bord gegangen sind“, sagte ein Sprecher des Havariekommandos am Donnerstag. „Diese Container wurden noch nicht gefunden.“ Enhalten sei Dibenzoylperoxid, das in der Kunststoffproduktion eingesetzt werde.

Bisher wurde an der deutschen Nordseeküste noch keine Container angespült. Am Freitagmorgen werden die Strände von Borkum, Juist und Norderney erneut auf mögliche Anlandungen abgesucht.

Auf den niederländischen Wattenmeer-Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland wurden laut der niederländischen Küstenwache mehr als 20 Container entdeckt.

Giftiges Puder in den Niederlanden angespült

Auf der niederländischen Insel Terschelling sammeln Freiwillige am Strand bei Midsland aan Zee angespülte Waren aus den Containern ein.

Foto: Jan Spoelstra / dpa

Auf Schiermonnikoog war ein Sack mit einem giftigen Puder angespült worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Stoff aus der Gruppe der Peroxide, meldeten die Behörden der niederländischen Provinz Friesland am Donnerstag.

Das Havariekommando warnt davor, am Strand gefundene Container, Containerteile oder Gegenstände zu berühren. Auch für den Schiffsverkehr stellen die großen Behälter ein Risiko dar. Zur Unfallursache ermittelt mittlerweile die Wasserschutzpolizei Bremerhaven.

Der Frachter MSC Zoe ist das größte Containerschiff Europas und kann rund 19.000 Container transportieren.

Experten fordern Peilsender für Gefahrgut-Container

Derweil wird der Ruf nach der Ausrüstung von Gefahrgut-Containern mit automatischen Peilsendern lauter. Nach Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) macht sich auch die Umweltorganisation Greenpeace für eine solche Lösung stark.

Dem NDR sagte ihr Chemie-Experte Manfred Santen, technisch sei es kein Problem, solche Systeme einzubauen. Sie sollen dafür sorgen, dass Container mit gefährlichen Stoffen auch unter Wasser schnell gefunden und geborgen werden können. Es gebe großen Nachholbedarf, so der Greenpeace-Experte.

Hansestädte haben mit Hochwasser zu kämpfen

Das Tief „Zeetje“ sorgte auch auf dem Festland für chaotische Zustände. Ein Stadtsprecher in Wismar gab an, der Wasserstand habe am Mittwoch etwa 1,70 bis 1,80 Meter über Normalwert gelegen. Folge: Niedrig gelegene Straßen in der historischen Innenstadt wurden überflutet.

Die Menschen seien über Radio aufgefordert worden, ihre Autos aus den gefährdeten Bereichen wegzufahren. Fährverbindungen der Weißen Flotte in Warnemünde und die Verbindung zwischen Rügen und Hiddensee wurden zeitweise eingestellt.

In Lübeck und Flensburg stehen Autos unter Wasser

Auch an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste stiegen die Pegelstände gegen Mittag teils deutlich über die Normalwerte. In Lübeck und Flensburg standen Autos unter Wasser, die aus gefährdeten Gebieten nicht rechtzeitig weggefahren oder abgeschleppt worden waren.

Lübeck war von der Sturmflut besonders betroffen. In der Straße „An der Obertrave“ stand ein Fahrzeug im Wasser. Foto: Bodo Marks / dpa

Die Luftaufnahme aus einem Überwachungsflugzeug des Havariekommandos zeigt das Containerschiff MSC ZOE, das im Sturm bis zu 270 Container verloren hat. Foto: -- / Havariekommando/dpa

Ein anderes Fahrzeug musste in Lübeck aus der Strasse Marlesgrube aus dem Wasser der Trave gezogen werden. Foto: Bodo Marks / dpa

In Wismar durchquert ein Feuerwehrmann die überflutete Straße. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Auch in Wismar ging auf den Straßen nichts mehr. Ein Abschleppdienst musste die Fahrzeuge aus den Fluten befreien. Foto: Bernd Wüstneck / dpa



Am Hafen in Wismar war das Hafenbecken kaum mehr ausmachbar. Auch die Autos standen tief in den Fluten. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Am Schönberger Strand peitschte das Wasser gegen die Seebrücke. Der Wasserstand wurde von bis zu 1,50 Metern über Normal erwartet. Foto: Carsten Rehder / dpa

In Laboe trat das Wasser über das Ufer und umspülte einen Fähranleger. Foto: Carsten Rehder / dpa

Enten nutzten in Laboe die Gelegenheit, um die überfluteten Fußwege zu erkunden. Foto: Carsten Rehder / dpa

In Wendtorf standen Teile des Naturschutzgebietes unter Wasser. Foto: Carsten Rehder / dpa



Wer das Glück hatte und keinen Schaden durch die Fluten erleiden musste, konnte das Wetterspektakel bei einem Strandspaziergang begutachten. Foto: Carsten Rehder / dpa



In beiden Städten mussten ebenso wie in Kiel überspülte Uferstraßen vorübergehend gesperrt werden, wie die Polizei berichtete. Größere Schäden wurden bis zum Nachmittag nicht gemeldet.

Technisches Hilfswerk setzt Hochwasseralarmplan um

„In Lübeck trat die Trave über die Ufer und überflutete Straßen und Plätze im Bereich der südwestlichen Altstadt sowie in Travemünde“, teilte das Technische Hilfswerk (THW), Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein mit.

„Am späten Dienstagvormittag wurden mit der Stufe 3 des Hochwasseralarmplanes auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) aus dem Ortsverband Lübeck durch die Einsatzleitstelle alarmiert“, berichtet Thorben Schultz vom THW Lübeck.

Sturmtief "Zeetje" setzt Wismars Innenstadt unter Wasser Eine Anwohnerin berichtete, die erste Ostsee-Sturmflut des Jahres sei ohne Vorwarnung gekommen. Sturmtief "Zeetje" setzt Wismars Innenstadt unter Wasser

Bahn mit Störungen – Bäume drohten, auf Leitungen zu fallen

Bei der Bahn in Mecklenburg-Vorpommern sorgte der erste Sturm des Jahres für Verspätungen und Zugausfälle. Wie ein Sprecher in Berlin am Mittwoch erklärte, musste die Zugstrecke Wismar-Bad Kleinen seit 04.00 Uhr wegen Gefahren durch schrägstehende Bäume gesperrt werden.

Die Bäume drohten auf die Leitung mit 15.000 Volt Hochspannung zu fallen. Reisende mussten über Stunden auf Busse umsteigen.

In Mecklenburg-Vorpommern prallten Autos gegen umgestürzte Bäume. Dabei wurden drei Insassen verletzt, sie kamen in Krankenhäuser. Im Westteil des Bundeslandes gab es Straßensperrungen wegen gefährlicher Bäume. Auch in Hamburg stürzten Bäume um.

Bis Donnerstag war der Sturm abgeflaut. Böen gab es nur noch direkt an den Küsten von Nord- und Ostsee. (ses/dpa/ac)