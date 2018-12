Michelle Obama und Barack Obama laut Umfrage bei US-Bürgern am beliebtesten

Die ehemalige First Lady Michelle Obama ist laut den Meinungsforschern von Gallup bei den US-Bürgern die beliebteste Frau.

Wen bewundern die Amerikaner am meisten? Einer Umfrage zufolge bei den Frauen die Ex-First-Lady Michelle Obama. Auch Merkel taucht auf.

Berlin. Die ehemalige First Lady Michelle Obama ist mit Abstand die beliebteste Frau in den Vereinigten Staaten. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup.

In dem Ranking stößt Obama damit Hillary Clinton vom ersten Platz, die die Liste 17 Jahre lang anführte.

Michelle Obama liegt ganze zehn Prozentpunkte vor Talkmasterin Oprah Winfrey, die den zweiten Platz belegt. Clinton sackte ab auf den dritten Platz. Auch Angela Merkel taucht in dem Ranking auf.

Das sind die beliebtesten Frauen

Michelle Obama Oprah Winfrey Hillary Clinton Melania Trump Queen Elizabeth Angela Merkel Ruth Bader Ginsburg Ellen DeGeneres Nikki Haley Malala Yousafzai

Den ersten Platz bei den Männern belegt Ex-Präsident Barack Obama. Auf ihn folgt Donald Trump – vor George W. Bush und Papst Franziskus.

Das sind die beliebtesten Männer

Barack Obama Donald Trump George W. Bush Papst Franziskus Bill Gates Bernie Sanders Bill Clinton Dalai Lama Joe Biden Elon Mus

Für die Umfrage wurden laut Gallup Anfang Dezember 1025 Erwachsene in den USA befragt, die statistische Fehlertoleranz liegt den Meinungsforschern zufolge bei vier Prozentpunkten.

In Deutschland kam auch die Autobiografie der ehemaligen First Lady sehr gut an: Michelle Obama auf Platz 1 der deutschen Bestsellerliste . (les)