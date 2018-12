Relotius: US-Botschafter nach "Spiegel"-Skandal besorgt

Berlin. Der US-Botschafter Richard Grenell hat sich angesichts des Skandals um ganz oder teils ausgedachte Geschichten im „Spiegel“ „besorgt“ gezeigt. Grenell hat diese Bedenken heute in einem Brief an die „Spiegel“-Chefredaktion dargelegt und eine unabhängige und transparente Untersuchung der Angelegenheit erbeten“, heißt es in einer Erklärung.

Diese Woche ist bekannt geworden, dass der mehrfach preisgekrönte „Spiegel“-Autor Claas Relotius in seinen Reportagen teilweise Szenen und Aussagen erfunden hat, teils sollen auch ganze Geschichten erfunden worden seien. Das löste weltweit Entsetzen aus.

Der „Spiegel“ hatte die Fälschungen am Mittwoch selbst bekannt gemacht.

Besorgt wegen der Geschichten über US-Politik

Richard Grenell, Botschafter der USA in Deutschland.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Die Botschaft sei besorgt, da einige der Veröffentlichungen auch von den USA handelten, es um amerikanische Politik und die Bevölkerung des Landes gehe.

Grenell ist ein enger Vertrauter Donald Trumps. Der US-Präsident wettert immer wieder gegen „Fake News", die ihn diskreditieren sollten.