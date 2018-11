Daniel Küblböck litt offenbar unter starken Panikattacken

Berlin. Der Sänger Daniel Küblböck, der 9. September vom Kreuzfahrtschiff „Aida Luna“ verschwand, litt laut einem Medienbericht seit längerer Zeit an Panikattacken und Angstzuständen.

Wie der „Spiegel“ berichtet, konsultierte Küblböck im März dieses Jahres eine Psychologin in Berlin und gab an, dass er Atemprobleme habe, wenn er Bahn fahre; Kopfstechen, wenn er im Bett liege; Herzrasen, wenn er Alkohol trinke. Er habe dann jedes Mal Todesangst, soll der 33-Jährige damals gesagt haben.

Laut „Spiegel“ wurde er im August 2018 von einem Neurologen in Palma de Mallorca, wo er zeitweise lebte, untersucht. Küblböck, so die Diagnose, leide „wahrscheinlich an der akuten Episode einer schizophrenen Psychose“, heißt es in dem Bericht.

Daniel Küblböck wollte eine Frau werden

Demnach wollte Daniel Küblböck eine Frau werden und medikamentierte sich selbst mit dem Sexualhormon Estradiol. In seiner Kabine habe man eine leere Packung des Medikaments entdeckt.

Neun Fakten über Daniel Küblböck Neun Fakten über Daniel Küblböck Neun Fakten über Daniel Küblböck

Laut dem Bericht schrieb Küblböck schrieb am 29. August, dem Tag seiner Abreise auf der „Aida Luna“, eine Facebook-Nachricht an Robert Mau, musikalischer Leiter der Schauspielschule in Berlin, die er besuchte.

Darin heiße es: „Ich gehe bald in Therapie, weil ich mich in meinem männlichen Körper nicht mehr wohl fühle und meine Rolle als Aurora mir gezeigt hat, wie gerne ich eine Frau wäre.“Und weiter: „Es hat mir die Tür zu meinem Ich geöffnet, und ich kann jetzt endlich diesen Weg wagen, der sehr hart und schmerzvoll sein wird.“

Der Popsänger und frühere Casting-Show-Star Daniel Küblböck. Der 33-Jährige ist bei einer Kreuzfahrt im Nordatlantik über Bord gegangen und wird seither vermisst. Die Karriere des Casting-Show-Stars in Bildern. Foto: dpa Picture-Alliance / Revierfoto / picture alliance / dpa

Der Sänger und Entertainer, der zuletzt unter dem Namen Daniel Kaiser-Küblböck auftrat, wurde bekannt, als er in den Jahren 2002 und 2003 an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Küblböck schaffte es bis ins Halbfinale von „DSDS“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Er belegte den dritten Platz hinter Alexander Klaws (l.) und Juliette Schoppmann. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Nach seinem Auftritt bei RTL nahm sich Musikproduzent und TV-Star Dieter Bohlen dem damals 17-Jährigen an und wurde sein Mentor. Foto: Boris Roessler / dpa



Eigentlich absolvierte er eine Ausbildung zum Kinderpfleger. Aber nur Monate nach seinem Ausscheiden bei DSDS veröffentlichte der am 27. August 1985 im bayerischen Hutthurm geborene Küblböck mit beträchtlichem Erfolg sowohl das Album „Positive Energie“ als auch – mit gerade einmal 18 Jahren – seine Autobiografie „Ich lebe meine Töne“. Foto: imago stock&people / imago/Scherf

Mit seiner Single „You Drive ME Crazy“ kam der Teenager mit der markanten Brille an die Spitze der CD-Charts in Deutschland und Thailand. Foto: Oliver Weiken / Bongarts/Getty Images

Er sammelte diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Daniel Küblböck im Jahr 2004 kurz vor der Premiere des halbdokumentarischen Kinofilms „Daniel, der Zauberer“, in dem Küblböck sich selbst spielt. Foto: Daniel Karmann / dpa

Küblböck machte im Laufe seiner Karriere viele Wandlungen durch. Anfang 2004 nahm er bei der ersten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa



2010 startete er mit „Küblböck's Talk Night“ eine Internet-Talkshow, die in Wiesbaden aufgezeichnet wurde. Foto: Dirk Fellinghauer / dpa

Vor seinem Auftritt als Talkmaster trat er in Doku-Soaps auf und versuchte sich als Jazz-Sänger. Foto: imago stock&people / imago/Guido Krzikowski

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet der Sänger auch 2011, als er von einer Millionärin adoptiert wurde und fortan Kaiser-Küblböck hieß. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

2015 nahm er als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Mit Profitänzerin Otlile Mabuse belegte er den sechsten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



In Berlin absolvierte er eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um ihn. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Daniel Küblböck lebte zuletzt in Berlin und Palma de Mallorca. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Auch der Ablauf von Küblböcks Verschwindens lasse sich nun rekonstruieren. Er habe am 9. September gegen 1.15 Uhr in der Nacht eine Schiffsbar auf der „Aida Luna“ besucht. Dann sei er in seine Kabine gegangen, aber etwa drei Stunden später an die Rezeption zurückgekehrt.

Küblböck seit September verschollen

Daniel Küblböck sprang Anfang September von der AIDAluna. Wenig später meldete sich auch Küblböcks Vater zur Wort, worauf auch die Aida reagierte. Zudem wurden Vorwürfe laut, Küblböck sei an seiner Schauspielschule gemobbt worden.

Küblböck habe erklärt, er habe eine Flasche zerschlagen, sich dabei geschnitten und wollte ins Schiffshospital. Als man ihm erklärte, dass dieses geschlossen ist, sei er wütend geworden, löste dreimal Alarm aus, stieg am Außendeck 5 auf eine Reling und sprang gegen fünf Uhr morgens in die Labradorsee. (W.B.)