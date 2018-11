Anschlag auf BVB-Bus: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Dortmund. Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Fußballer von Borussia Dortmund hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten Sergej W. beantragt. Der Prozess gegen den Bombenbauer neigt sich dem Ende zu, am Montag standen die abschließenden Plädoyers auf dem Programm.

Der Anschlag sei als vielfacher Mordversuch zu werten, meinte Anklagevertreter Carsten Dombert in seinem Plädoyer vor dem Dortmunder Schwurgericht. Der Angeklagte – ein in Russland geborener Deutscher – hatte bereits zugegeben, bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses am Teamhotel des BVB am 11. April 2017 drei selbst gebaute Sprengsätze gezündet zu haben.

Bei dem Anschlag waren der damals noch für den BVB aktive Verteidiger Marc Bartra und ein Motorradpolizist verletzt worden. Nach dem Prozessauftakt im Dezember 2017 hatten mehrere Profis der Dortmunder vor Gericht ausgesagt und zum Teil erklärt, unter langfristigen Folgen des Angriffs zu leiden.

Sachverständige: Angeklagter konnte Explosion nicht kontrollieren

Sergej W. hat gestanden, den Manschaftsbus von Borussia Dortmund mit Sprengsätzen angegriffen zu haben.

Foto: Bernd Thissen / dpa

Sachverständige hatten Gutachten zur Sprengwirkung der Bomben und zur Aufprallenergie der in den Sprengsätzen versteckten Metallstifte erstellt. In ihrem Fazit waren sie sich einig: Sergej W. konnte die Bomben bei dem Anschlag vom 11. April 2017 nicht kontrollieren oder ihre Wirkung vorhersagen. Das jeodch behauptet der 29-Jährige.

Offenbar hatte der Angeklagte mit an der Börse auf einen Einbruch der BVB-Aktien gewettet und wollte den Kursverfall, auf den er gesetzt hatte, mit seinen Bomben herbeiführen.

Das Urteil wird am 27. November erwartet.

(dpa/ba)