Jens Büchner: Fans reagieren fassungslos auf frühen Tod

Berlin. „Wenn es dir schon scheiße geht, dann wenigstens dort, wo es schön ist“ – mit Sätzen wie diesen hat Jens Büchner alias „Malle-Jens“ seine Fans seit seinem Bekanntwerden in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ über Jahre hinweg begeistert. In der Nacht zum Sonntag ist der TV-Auswanderer mit nur 49 Jahren auf Mallorca gestorben.

Seine Künstleragentur hatte am späten Samstagabend über Facebook bekanntgegeben, dass Jens Büchner „nach kurzem, aber schwerem Kampf friedlich eingeschlafen“ sei. Seit Bekanntwerden der traurigen Nachricht reagierten Tausende Menschen auf den Tod des TV-Stars, auch viele Prominente nahmen in den sozialen Medien daran Anteil.

Fans reagieren geschockt und fassungslos

„Fassungslos und unendlich traurig“ zeigte sich die Künstleragentur des „Goodbye Deutschland“-Stars in ihrem Facebook-Post über den Tod von Jens Büchner . Mehr als 1600 Facebook-User reagierten bis Sonntagmittag bereits mit Kommentaren auf das Posting. Viele von ihnen drückten ähnliche Gefühle aus.

„Das darf nicht wahr sein!! Bin sehr schockiert“, schreibt eine Nutzerin. „Bin geschockt. Mein Beileid an die Familie und alle Angehörigen“, heißt es an anderer Stelle.

Ein anderer Nutzer schreibt in seinem Kommentar: „Ich hatte sehr gehofft, dass er es schafft. Er war für mich die ganzen Jahre sehr authentisch und blieb sich selber treu. Umso bedauerlicher finde ich, dass das Schicksal so grausam zugeschlagen hat.“

Kult-Blondine Daniela Katzenberger zählt zu den Aushängeschildern der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Aus dem pfälzischen Ludwigshafen ging es 2010 in die USA. Die Show begleitet seit über zehn Jahren Paare und Familien bei ihrem Start in einem fremdem Land und zeigt ihre Probleme, Freuden und Herausforderungen. Das sind die bekanntesten Auswanderer Foto: Schueler/Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Dort wollte sie als Model durchstarten. Doch die angestrebte Playboy-Karriere ließ auf sich warten. Foto: Sven Kaesling / VOX

Also wanderte die Blondine mit den tätowierten Augenbrauen nach Mallorca aus und eröffnete das Café Katzenberger. 2017 ist der Vertrag ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Seitdem gibt es in den Räumlichkeiten Lebensmittel und Badeartikel statt Katzenberger-Fan-Artikel, Kaffee und Kuchen. Foto: www.schoko-auge.de / VOX

Inzwischen ist die Katze, wie Fans sie nennen, mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet. 2015 kam Töchterchen Sophia zur Welt. Die Familie wohnt auf Mallorca. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Konny Reimann ist wohl einer der beliebtesten Auswanderer von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Foto: infoNetwork / VOX



Im Sommer 2006 wanderte Familienoberhaupt Konny Reimann mit Frau Manu, Sohn Jason und Tochter Janina (v.l.n.r.) von Hamburg nach Texas aus. Foto: Dagmar Vetter / VOX

Mit viel Arbeit und Liebe zum Detail bauten sie dort die sogenannten „Konny-Islands“ auf – eine Ferienanlage für Texas-Urlauber. Besonders stolz war der sympathische Blaumann-Träger dabei immer auf seine 1000-Quadratmeter-Leuchtturmvilla. Mittlerweile ist Familie Reimann weiter nach Hawaii gezogen. Foto: Dagmar Vetter / VOX

Ebenfalls nach Mallorca zog es Roland und Steffi Bartsch. Sie kehrten Wuppertal den Rücken und eröffneten auf der spanischen Insel erst ein Solarium, später einen Fish-Spa. Dabei lief nicht immer alles gut für das Paar und sie mussten viele Schicksalsschläge überstehen. Foto: infoNetwork / VOX

Aus dem Westerwald nach Gran Canaria ging es vor neun Jahren für die schwulen Friseure Jörg und Fabio Klein (von links). Auf der Insel eröffneten die beiden, die immer in gleichen Outfits erscheinen, einen eigenen Friseursalon. Foto: infoNetwork / VOX

Sogar eine Fankneipe gibt es inzwischen. Doch Höhepunkt der Reality-Show war ihre romantische Hochzeit am Strand. Foto: 99pro media / VOX



Auch Familie Bebensee wagte den Schritt in ein neues Leben. 2008 zogen Birgit und Norbert Bebensee mit Tochter Bianca nach Gran Canaria. Die Auswanderer eröffneten die Kneipe „Shorty’s Prince Pub“, später dann das Strandrestaurant „Shorty’s Beach Club“. Wirtschaftskrise und Familienstreitigkeiten gingen an den Auswanderer-Urgesteinen nicht spurlos vorbei, doch die Bebensees halten zusammen. Foto: Norddeich TV / VOX

2010 wanderte Jens Büchner mit seiner damaligen Freundin Jenny und Sohn Leon nach Mallorca aus, um eine Boutique zu eröffnen. Dabei zeigte Vox nicht nur die schönen Seiten des Neustarts: 2013 trennten sich Malle-Jens und Jenny, Jens verlor den Halt und arbeitete als Kellner oder Tellerwäscher. Seit 2014 versucht er sein Glück als Schlagersänger. Foto: 99pro media / VOX

Aber auch in der Liebe ging es rauf und runter. Nun ist Malle-Jens mit seiner Lebensgefährtin Daniela Karabas glücklich liiert – und im Sommer sind sie sogar Eltern von Zwillingen geworden. Foto: VOX

Mal nicht in den Süden, sondern ganz weit in den Norden ging es für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Thomas und Eva Schimke. Mit Leonie zogen sie aus dem westfälischen Soest in die Einsamkeit Lapplands. Foto: Dagmar Vetter / VOX

Der Grund: die besseren Arbeitsbedingungen. Im 2500-Seelendorf, nur 100 Kilometer vom Polarkreis entfernt, gab es für den Facharzt und die Röntgenassistentin einen sicheren Job, mehr Geld und mehr Zeit für die Familie, die in Schweden mit der Geburt der kleinen Ida weiter wuchs. Bereut haben die Schimkes ihre Entscheidung nicht. Foto: Vox



User sprechen Beileid an Familie aus

Auch auf Twitter nahmen viele User Anteil am Tod von Jens Büchner. Die Nutzer richteten ihre Gedanken auch an die Frau des TV-Auswanderers sowie an die Kinder, die Jens Büchner zurücklässt.

Traurig das mit Malle Jens.. 🤧 #JensBuechner arme Dani mit so vielen Kindern jetzt alleine zu sein.. — Liv (@BliBlaBluz) November 18, 2018

Mein Beileid an seine Familie, Bekannte und Freunde von #JensBüchner Ruhe in Frieden! #MalleJens #MallorcaJens — Björn (@Bjoern1231) November 18, 2018

Auffällig sind in allen sozialen Netzwerken auch Posts von Usern, die offen zugeben, nicht immer nett über den TV-Auswanderer Jens Büchner gesprochen zu haben. Viele von ihnen bereuen dies heute. Auch diese Userin gibt zu: „Ich habe über ihn gelacht und gelästert, aber sein Tod ist schon sehr traurig, vor allem für seine Kids!“

Ich hab über ihn gelacht und gelästert, aber sein Tod ist schon sehr traurig, vor allem für seine Kids! 😔

Er wird mir sogar ein bißchen fehlen.

R.I.P Jenser#JensBüchner — Nad🤘 (@nad_bo78) November 18, 2018

Deutsche Promi-Welt trauert um Jens Büchner

Mit seiner Lebensgefährtin Jennifer Matthias hatte Büchner einen gemeinsamen Sohn. Mit seiner späteren Frau Daniela Büchner hatte er zwei weitere Kinder. Auch viele Prominente, die Jens Büchner und seine Ehefrau Daniela persönlich kannten, zeigen sich geschockt über den frühen Tod des TV-Stars.

„Liebe Daniela, ich bin fassungslos und in Gedanken bei dir und all Euren Kindern. Es werden immer Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke da sein. Sie werden uns an Jens erinnern, uns zum Lachen bringen, glücklich und auch traurig machen und ihn nie vergessen lassen!“, schreibt Giulia Siegel in ihrem Instagram-Post.

Jens Büchners ehemalige Mitstreiterin im RTL-Dschungelcamp Kader Loth zeigt sich „am Boden zerstört“. Ähnliche Gefühle zeigt auch Gina-Lisa Lohfink. In einem Instagram-Post schreibt sie, sie sei „unendlich traurig“.

Nähere Details zu den Umständen seine Todes von Jens Büchner wurden zunächst nicht bekannt. Die „Bild“ meldete, Büchner sei an Lungenkrebs gestorben. Am Dienstag hatte seine Frau auf Instagram geschrieben, der Gesundheitszustand ihres Mannes sei kritisch. „Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches.“ (alka)