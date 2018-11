David Hockney - Swimmingpool-Bild für 90 Millionen Dollar versteigert

New York. Teurer „Badespaß“: Ein Swimmingpool-Bild des britischen Malers David Hockney (81) hat bei einer Auktion in New York mit knapp mehr als 90 Millionen Dollar (80 Millionen Euro) einen Preisrekord für das Werk eines lebenden Künstlers erzielt.

Es handelt sich um „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ („Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)“, wie das Auktionshaus Christie’s am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Das 1972 entstandene Acrylgemälde zeigt zwei Männer – einen von ihnen schwimmend im Pool, den anderen am Beckenrand stehend.

Der 81-jährige Hockney löst damit den 63-jährigen Jeff Koons als teuersten lebenden Künstler ab. Der Amerikaner Koons hatte den Rekord 2013 mit seiner Skulptur „Balloon Dog“ gebrochen, die ebenfalls bei Christie’s in New York für 58,4 Millionen Dollar (damals 43,6 Millionen Euro) versteigert worden war. (dpa)