Gift auf Pausenbrot: Mordprozess in Bielefeld beginnt

In Schloß Holte-Stukenbrock soll ein Mann seine Kollegen vergiftet haben (Symbolfoto).

In einem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock soll ein Mann seine Kollegen vergiftet haben. Überführt wurde er durch Kameraaufnahmen.

Bielefeld. Ab Donnerstag steht in Bielefeld ein 57-jähriger Mann vor Gericht, der mehrere seiner Kollegen mit Gift auf Pausenbroten schwer verletzt haben soll. Die Anklage lautet auf versuchten Mord in mehreren Fällen.

Die Ermittler werfen dem Verdächtigen Klaus O. vor, zwischen März 2015 und Mai 2018 in mindestens 21 Fällen Kollegen in einem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock vergiftet zu haben. Einer der Kollegen liegt seit Jahren im Koma, ein anderer hat schwere Nierenschäden, die eine regelmäßige Dialyse nötig machen.

Das Motiv des Mannes ist unklar, er hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass der Tatverdächtige den Kollegen beim körperlichen Verfall zusehen wollte.

Firma überführte Klaus O. durch Kamera

Aufgeflogen war Klaus O. durch Aufnahmen einer Sicherheitskamera. Nach einem ersten Verdacht hatte die Geschäftsleitung des Anlagenbauers in Absprache mit dem Betriebsrat eine Videoüberwachung eingerichtet. Diese dokumentierte dann einzelne Fälle. Als die Kollegen es nicht beachteten, verteilte O. hochgiftige Substanzen auf den Pausenbroten der Opfer.

Die Polizei hatte gezielt Krankheits- und Todesfälle in dem Unternehmen der vergangenen Jahrzehnte unter die Lupe genommen. Im Juni hieß es dann: Die Polizei prüft 21 alte Fälle.

Der Personalchef der Firma bezeichnete Klaus O. nach der Festnahme als „auffällig unauffällig“. 38 Jahre war der Angeklagte bei der Firma. Anfangs sei man von einem schlechten Scherz unter Kollegen ausgegangen, nicht von einem Mordversuch. Einen Zusammenhang zu den Krankheitsfällen habe niemand gesehen.

Bis Januar hat das Landgericht fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt. Zum Auftakt am Donnerstag wird nur die Anklage verlesen. (dpa/ac)