Hai tötet 33-Jährigen im Great Barrier Reef

Haie können gefährlich werden für Schwimmer – am Great Barrier Reef gab es in zwei Monaten drei Angriffe. (Symbolbild)

Ein Hai hat im Great Barrier Reef in Australien einen Schwimmer attackiert. Er starb in der Klinik. Zuletzt gab es mehrere Angriffe.

Berlin. Es war der dritte Hai-Angriff in dem Bereich in nur zwei Monaten – dieses Mal ging es jedoch tödlich aus: Am Montag ist ein Schwimmer (33) im australischen Great Barrier Reef von einem der Tiere angegriffen worden – Dienstag meldeten die Rettungsdienste, dass er gestorben ist.

Der 33-Jährige war am Montagabend (Ortszeit) mit tiefen Wunden an Armen und Beinen ins Krankenhaus geflogen worden. In der Nähe der Whitsunday-Inseln bei Cid Harbour war der 33-Jährige von einem privaten Boot aus in Wasser gegangen und von dem Hai überrascht worden.

Seit Jahresbeginn zwei Todesopfer

In dem gleichen Gebiet, in dem sich das jüngste Unglück zugetragen hatte, waren im September innerhalb kurzer Zeit eine 12-Jährige sowie eine 46-Jährige von Haien angegriffen worden. Im Oktober hatte ein Tier einem Fischer etwas weiter entfernt in die Schulter gebissen. Seit Jahresbeginn ist das aktuelle Unglück landesweit der zweite Todesfall infolge einer Hai-Attacke.

Auf die Fälle im September hatten die Behörden damit reagiert, Köderhaken zu installieren – für eine Woche. Sechs Haie starben, berichtet BBC. (ses)