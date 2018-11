Absturz mit Hubschrauber: US-Paar aus Texas stirbt nach Hochzeit

Kurz nach der Trauung ist ein Ehepaar in Texas beim Absturz mit einem Hubschrauber ums Leben gekommen. Die beiden wollten ins Hotel.

Uvalde. Ein US-amerikanisches Ehepaar ist nur anderthalb Stunden nach der Hochzeit bei einem Helikopter-Flug in Texas ums Leben gekommen. Die beiden starteten am Samstag nach der Feier von der Ranch der Familie des Bräutigams in der Nähe der Stadt Uvalde. Die Eheleute und der Pilot starben bei dem Absturz, wie US-Medien berichten.

Dem Sender ABC zufolge wollte das Paar mit dem Hubschrauber zum Hotel für die Hochzeitsnacht fliegen. Ungefähr eine Meile von der Ranch entfernte stürzte der Helikopter aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden.

Video zeigt Einstieg in Hubschrauber

Die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB bestätigte Untersuchungen zu dem Hubschrauberabsturz, offizielle Angaben zu den Opfern gab es zunächst aber nicht. Auch eine Studenten-Zeitung trauerte um das Paar, das an der Uni im texanischen Huntsville studiert habe.

Der Sender ABC veröffentlichte auf seiner Website ein Video, das die frisch vermählten Eheleute beim Einstieg in den Hubschrauber zeigen soll.

(les/dpa)