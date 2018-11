Hessen hat die Todesstrafe abgeschafft

Wiesbaden/Berlin. Eine Kuriosität des hessischen Rechts wird abgeschafft: Künftig soll die Todesstrafe aus der hessischen Landesverfassung entfernt werden. 83,2 Prozent der Wähler sprachen sich dafür aus, dass die Todesstrafe aus der Landesverfassung gestrichen wird. Hessen ist damit das letzte Bundesland, das die Todesstrafe abschafft.

Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag waren die Hessen auch aufgefordert, über insgesamt fünf Verfassungsänderungen abzustimmen – darunter auch die Abschaffung der Todesstrafe.

Sie scheint aber immer noch zahlreiche Befürworter zu haben: Fast eine halbe Million Menschen und somit 16,8 Prozent der Wähler stimmten gegen die Verfassungsänderung. Sie hätten die Todesstrafe demnach gerne weiterhin in der Landesverfassung gesehen.

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, lässt sich trotz großer Verluste neben seiner Ehefrau Ursula von den Anhängern der CDU feiern. Bouffier sagte später, seine Partei hätte ihre Wahlziele erreicht. Foto: Boris Roessler / dpa

Die Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir von den Grünen mit der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock waren in Jubellaune. Sie haben in Hessen deutlich zugelegt. Foto: Uwe Anspach / dpa

Partystimmung auch in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin: Michael Kellner, Katrin Göring-Eckardt, Robert Habeck und Claudia Roth feierten das beste Ergebnis, das die Grünen in Hessen jemals erzielt haben. Foto: Arne Immanuel Bänsch / dpa

Die SPD um Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel muss sich nach der Wahl in Bayern nun auch in Hessen geschlagen geben. Er habe aus Berlin nicht nur keinen Rückenwind bekommen, sagte Schäfer-Gümbel, es hätten ihm sogar starke Böen ins Gesicht geweht. Foto: Arne Dedert / dpa

„Es muss sich in der SPD etwas tun“, kündigte die sichtlich getroffene SPD-Chefin Andrea Nahles an. Sie stellte auch die Zukunft der GroKo in Frage. „Der Zustand der Bundesregierung ist nicht akzeptabel.“ Foto: Kay Nietfeld / dpa



Die AfD stößt gemeinsam auf den Wahlerfolg an: Die Partei ist zum ersten Mal im hessischen Landtag vertreten. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Rene Rock und seine FDP konnten sich ebenfalls freuen. Sie ziehen erneut in den Landtag ein und können möglicherweise sogar mitregieren. Foto: Silas Stein / dpa

Janine Wissler und Jan Schalausken, Spitzenkandidaten der Linken, wurden mit Applaus von ihren Kollegen empfangen. Ihre Partei legte laut den ersten Hochrechnungen leicht zu. Foto: Thomas Frey / dpa



Artikel 21 wird umformuliert

Konkret geändert wird nun Artikel 21 der Landesverfassung. In diesem Artikel, der sich mit Strafbarkeit und Justiz auseinandersetzt, hieß es bisher zu Straftätern: „Bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden.“

Nun wird dieser Satz geändert in „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“ Zudem wird ein Artikel geändert, in dem es heißt, dass die Landesregierung Todesurteile beschließen muss.

Letztes Bundesland mit der Strafform

Die Abstimmung am Sonntag hatte nur noch symbolischen Wert. Anwendbar war die Strafe seit Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 nicht mehr, da das Grundgesetz die Todesstrafe verbietet und das Grundgesetz als Bundesgesetz über dem Landesrecht steht.

Dass der Passus überhaupt noch in der Verfassung stand, hat historische Gründe. Hessen hat die älteste noch aktive Landesverfassung. Bereits drei Jahre vor der Verabschiedung des Grundgesetzes verabschiedeten die Hessen 1946 ihre Verfassung.

Zwei Männer erhielten das Todesurteil

In der dreijährigen Zeit, in der die Todesstrafe anwendbar war, wurden auch tatsächlich zwei Männer zum Tode verurteilt. Ein Mann hatte seine Frau ermordet und sollte dafür hingerichtet werden. Bei dem anderen Urteil handelte es sich um Hans-Bodo Gorgaß, der am Euthanasieprogramm im Nationalsozialismus mitgewirkt hatte und für Mord in mindestens tausend Fällen verurteilt wurde.

Beide Todesurteile wurden allerdings nicht vollstreckt, sondern in lebenslange Haft umgewandelt.

In Bayern stand die Todesstrafe noch bis 1998 in der Landesverfassung. 20 Jahre später wird sie nun auch im letzten deutschen Bundesland Geschichte.