Helene Fischer in US-Ranking vor Britney Spears oder Justin Timberlake

US-Medien berichten, dass Helene Fischer in einer Künstler-Kategorie erfolgreicher ist als Stars wie Britney Spears oder Shakira.

Konzertstars Helene Fischer schlägt in neuem Ranking Stars wie Timberlake

New York. Ist Helene Fischer ein größerer Star als Justin Timberlake, Shakira oder Britney Spears? Ja – zumindest, wenn es einem Ranking geht, dass mehrere US-Medien wie unter anderem auch die renommierte New York Times veröffentlicht haben. Die Liste zeigt, welche 20 Künstler weltweit die finanziell erfolgreichsten Konzerte geben. Der deutsche Schlagerstar landet dabei auf Platz sieben – also vor Justin Timberlake, Shakira und Britney Spears.

Ticket von Helene Fischer kostet durchschnittlich mehr als 70 Euro

Die Liste basiert auf Daten, die die Fachzeitschrift Pollstar bei den Organisatoren der Konzerthallen gesammelt hat. Gezählt wurden die durchschnittlichen Einnahmen pro Stadt und der durchschnittliche Ticketpreis eines Künstlers.

Laut der Liste verdient Helene Fischer pro Konzert in einer Stadt durchschnittlich rund 3.671.517 Millionen US-Dollar (3.231.600 Euro), der durchschnittliche Ticketpreis beträgt 81.71 US-Dollar (71.85 Euro). Weltweit erfolgreichste Künstlerin ist demnach Taylor Swift. (jr)