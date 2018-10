Das LKA warnt vor Horror-Clowns zu Halloween

Dresden. Am 31. Oktober feiern inzwischen auch viele Deutsche Halloween. Das Fest geht mit in der Regel mit gruseligen Kostümierungen einher. Beliebtes Motiv: Der Horror-Clown. In den vergangenen Jahren machte die Art der Verkleidung viele negative Schlagzeilen – weil mehrere Menschen die Maskerade dafür nutzten, Passanten mit Messern, Äxten und auch Motorsägen zu erschrecken. Die Täter filmten dies oft heimlich, um im Internet andere Menschen mit den Reaktionen der Opfern zu erschrecken.

„Bei allem Spaß sollten sich die Grusel-Clowns darüber im Klaren sein, dass sie sich strafbar machen können, selbst wenn die Bedrohung nur als Scherz gemeint ist“, erklärte Petric Kleine, Chef des Landeskriminalamtes Sachsen der Deutschen Presse-Agentur.

Martialische Auftritte werden nicht geduldet

Halloween ist das Fest des Gruselns – manche übertreiben, andere beschränken sich auf ein paar Dekorationen, wie geschnitzte Kürbisse.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Die Behörde warnte damit vor martialischen Auftritten am Mittwochabend, also Halloween – aber auch an allen anderen Tagen. „Wer maßlos übertreibt und anderen durch sein aggressives Verhalten vorsätzlich Angst und Schrecken verbreitet, ist hier total fehl am Platz“, teilte das LKA am Dienstag mit.

Abhängig vom Gesundheitszustand der Leute könnte ein derartiger Schreck einen Herzinfarkt provozieren. Dann müsste sich der Täter möglicherweise wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Auch Straftaten wie Körperverletzung, Bedrohung oder Nötigung könnten eine Rolle spielen.

2016 mehr als 370 Fälle – es folgten Prozesse

Im vergangenen Jahr hatten mehrere Behörden, unter anderem auch die Berliner Polizei, vor Horror-Clowns gewarnt und an die Menschen appelliert, generell eher andere Kostüme zu wählen, nachdem es 2016 mehr als 370 Horror-Clown-Anzeigen bei der Polizei gab .

2016 hatte auch es einen ersten Strafprozess zum Thema gegeben. Ein Paar war in Recklinghausen angeklagt worden. Die beiden waren neun Tage vor Halloween im Oktober 2016 in Datteln (Nordrhein-Westfalen) mit Grusel-Masken auf eine Straße gesprungen und hatten mehrere Autofahrer so zu gefährlichen Lenkmanövern gezwungen. Die Frau (35) bekam sechs Monate Haft auf Bewährung, ihr Freund (29) 1000 Euro Geldstrafe.

Ein weiterer Prozess fand 2017 in Würzburg statt. Zwei Frauen hatten ein Ehepaar aus dem Bett geklingelt, sie dann mit einem grotesken Schauspiel im Garten des Wohnhauses verschreckt, wo sie maskiert schrien und mit Sandkasten-Spielzeug der Kinder herumfuchtelten. Eine dritte Frau filmte dies. Die betroffene Mutter ist seitdem traumatisiert – im Prozess ging es deshalb um gefährliche Körperverletzung. (ses/dpa)