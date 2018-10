Freiburg: Gegen Verdächtigen lag bereits Haftbefehl vor

Mehrere Männer vergewaltigten eine 18-Jährige. Bisher acht Verdächtige sitzen in U-Haft. Montagabend wurde in Freiburg demonstriert.

Berlin. Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg haben sich am Montagabend zwei Demonstrationen in der Stadt formiert. Die AfD hatte zu einer Versammlung aufgerufen – an ihr nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers 300 bis 500 Menschen teil.

Mehrere Gruppen bildeten eine Gegendemonstration, um vor einer Instrumentalisierung des Verbrechens zu warnen. Hier zählte die Polizei rund 1500 Menschen. Polizisten hielten die beiden Gruppen auseinander. Allerdings musste der AfD-Zug über eine andere Strecke umgeleitet werden, nachdem Gegendemonstranten ihn auf der geplanten Route blockiert hatten.

Mehfrere Männer hatten Heranwachsende vergewaltigt

Nach einem Disco-Besuch ist eine 18-Jährige in Freiburg von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Polizei wertet noch immer Spuren aus und sucht nach weiteren Verdächtigen. Acht Männer wurden inzwischen in Untersuchungshaft genommen.

Von den Männern, die unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft sitzen, sind sieben aus Syrien. Sie sind zwischen 19 bis 29 Jahre alt. Der achte ist ein 25 Jahre alter Deutscher, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die „Ermittlergruppe Club“, bestehend aus 13 Beamten, hat den Fall übernommen.

Wie das Innenministerium am Montag mitteilte, lag gegen einen der mutmaßlichen Täter bereits ein Haftbefehl vor. Dieser sollte „aus polizeitaktischen Gründen im Zusammenhang mit einer weiteren strafprozessualen Maßnahme zeitnah vollzogen werden“, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Nach Angaben des Ministeriums ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Haftbefehl aus ermittlungstaktischen Gründen nicht immer sofort vollzogen wird.

Möglicherweise gibt es noch weitere Täter

Laut der Polizei sei es möglich, dass es noch weitere Täter gebe. Nach Angaben der „Bild“ vom Samstag sollen an der Gruppenvergewaltigung bis zu 15 Personen beteiligt gewesen sein. Zu diesem Zweck werden Körperspuren, die am Tatort gefunden wurden, untersucht. Eine 13-köpfige Ermittlungsgruppe arbeite mit dem Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart auf Hochtouren.

Die Beamten hoffen zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen der Tatnacht zum 14. Oktober sollten sich melden.

Die rechtspopulistische AfD rief für Montagabend zu einer Versammlung auf. Gegendemonstranten kündigten an, vor einer Instrumentalisierung des Verbrechens zu warnen.

Dunja Hayali: „Es muss etwas passieren“

Wegen des Falls hat ZDF-Moderatorin Dunjy Hayali am Sonntag in einem ausführlichen Facebook-Post eine neue und offene Debatte um Asyl- und Abschieberecht gefordert.

Dunja Hayali.

Hayali schreibt unter anderem: „Dass Abschiebeverfahren zu lange dauern, dass sie aus 1000 Gründen rechtlich nicht umgesetzt werden (können) und auch Weiteres in diesem Zusammenhang kann ja kein Ist-Zustand bleiben! Was also braucht es? Braucht es eine Verschärfung bzw. eine Veränderung unserer Abschieberegeln und Verfahren? Das würde ziemlich sicher eine Grundgesetzänderung mit sich bringen – was aber in diesem Zusammenhang nicht tabu sein darf. Ich kann nicht beurteilen, ob das geht, ob das was bringen würde, aber es muss etwas passieren.“

Die Forderung wolle sie allerdings nicht verstanden wissen als fremdenfeindliches Statement. „Man kann sowohl Dinge, die schieflaufen, kritisieren und anprangern, als auch weiterhin für eine offene, tolerante, hilfsbereite Gesellschaft sein. Es ist nicht alles „entweder-oder“ oder „schwarz-weiß“, schreibt Hayali.

Das 18-jährige Opfer war bereits am 13. Oktober in einem Gebüsch vor einer Diskothek von mehreren Männern sexuell missbraucht worden. Die Frau sei zwischenzeitlich wehrlos gewesen, mutmaßlich wegen K.o.-Tropfen oder ähnlicher Drogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Tag danach hatte die Frau Anzeige erstattet.

Festgenommene sind der Polizei bereits bekannt

Nach der Tat waren die Männer zunächst geflüchtet, die Polizei hatte keine Spur. Körperspuren, die an der jungen Frau gefunden wurden, Vernehmungen und auch verdeckte Maßnahmen führten die Beamten schließlich zu den inzwischen Festgenommenen.

Sie seien der Polizei wegen anderer Straftaten bereits bekannt, sagte die Sprecherin. Die meisten von ihnen lebten in Flüchtlingsunterkünften in und um Freiburg. Ob sie sich zu den Vorwürfen geäußert haben, wollten die Ermittler zunächst nicht sagen.

Der Haupttäter, ein laut „Bild.de“ 22 Jahre alter Syrer, soll die Frau in der Disco kennengelernt und ihr ein Getränk gegeben haben. Gegen Mitternacht verließen die beiden nach Angaben der Polizei die Disco.

Der Mann soll die 18-Jährige daraufhin in ein Gebüsch gezerrt und sich an ihr vergangen haben, bevor er weitere Männer aus der Disco holte, die die Frau ebenfalls vergewaltigt haben sollen.

Freiburger Oberbürgermeister warnt vor Pauschalurteilen

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) verurteilte die Tat. Für Straftäter dürfe es keine Toleranz geben, sagte Horn am Freitag. Gleichzeitig warnte er vor vorschnellen Urteilen. Straftaten wie diese dürften nicht dazu dienen, Flüchtlinge pauschal zu verurteilen. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Migranten verhalte sich gesetzestreu.

Ziel müsse es nun sei, Freiburg gemeinsam mit der Polizei sicherer zu machen. Erste Maßnahmen wie erhöhte Polizeipräsenz sowie eine bessere Beleuchtung an Straßen und Wegen zeigten bereits Wirkung.

In Freiburg war bereits nach dem Mordfall Maria aus dem Oktober 2016 eine Debatte um kriminelle Flüchtlinge entbrannt. Damals hatte der aus Afghanistan stammende Flüchtling Hussein K. die 19-jährige Studentin Maria L. nachts überfallen, vergewaltigt und bewusstlos im Uferbereich der Dreisam zurückgelassen, wo sie ertrank. Im März wurde Hussein K. wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt.

Polizei verzichtete zunächst auf Täterbeschreibung

Laut „Badische Zeitung“ verzichtete die Polizei zunächst darauf, eine genaue Beschreibung der Täter öffentlich zu machen. „Wir wollen aufgrund der Mehrzahl der Täter vermeiden, dass die Fahndung sich auf nur einen Mann beschränkt“, sagte eine Polizeipressesprecherin der Zeitung.

Außerdem sei es den Beamten um den Schutz des Opfers gegangen. „Für uns ist es wichtig, dass sie jetzt im Nachgang nicht der Öffentlichkeit preisgegeben wird“, zitiert die Zeitung die Sprecherin. (ba/sdo/dpa)