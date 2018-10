Feine Sahne Fischfilet spielt doch in Dessau – im Brauhaus

Rostock. Eigentlich sollte es nur ein ZDF-Konzert einer Punkrock-Band werden, doch der geplante Auftritt entwickelte sich zum großen Skandal. Nun scheint eine Lösung gefunden zu sein. Eine Woche nach der Absage des Konzerts von Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau hat die Band einen neuen Auftrittsort verkündet – der ebenfalls in Dessau liegt.

„Wir werden natürlich am 6.11 in Dessau spielen“, erklärten die Musiker am Donnerstagabend auf Facebook. Sie hätten eine Location gefunden, die fast fünf Mal so groß ist wie das Bauhaus. Da das Ganze auf einem „Brauhaus-Gelände“ stattfinde, könnten sie ihr eigenes live@brauhaus machen. Aus Bauhaus wird also Brauhaus.

Feine Sahne Fischfilet kritisieren Bauhaus-Entscheidung

In ihrem langen Post teilt die Band gegen die Stiftung Bauhaus aus. Die hatte das am 6. November geplante ZDF-Konzert der Musiker in der Reihe „zdf@bauhaus“ abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen im Internet zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten.

Die Vorsitzende der Stiftung hätte in Interview versucht die Wogen zu glätten, allerdings „nur um den heißen Brei“ herumgeredet, so Feine Sahne Fischfilet. Das sei peinlich. Wenn es ihr wichtig gewesen wäre, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, hätte sie die Absage zurückziehen können, schreibt die Band. Aber genau das sei eben nicht geschehen.

Auch der Vorsitzende des Bauhaus Verbundes, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), hatte die Absage kritisiert. Er widerspreche entschieden den Äußerungen der dortigen Stiftung, das Bauhaus sei ein „bewusst unpolitischer Ort“. Die Mobilisierung durch rechte Gruppen gegen das Konzert sollte als Angriff auf die Kunstfreiheit verstanden werden.

Ticket-Vorverkauf für 6. November gestartet

Die Band aus Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich seit Jahren – vor allem in der ostdeutschen Provinz – gegen Fremdenfeindlichkeit. Die Absage durch das Bauhaus sei „auf vielen Ebenen“ erbärmlich“, sagte Sänger Jan „Monchi“ Gorkow der Deutschen Presse-Agentur.

Über die Anfrage, in einem solch geschichtsträchtigen Ort aufzutreten, hätten sie sich sehr gefreut. „Wir hätten es total schön gefunden, im Bauhaus zu spielen, weil wir diese Ambivalenz mögen“, sagte Monchi.

Nun wird aus dem Bauhaus das Brauhaus – und Feine Sahne Fischfilet kann sich auf großen Andrang einstellen. Um 8 Uhr an diesem Freitag startete der Vorverkauf in der sachsen-anhaltinischen Stadt, und bereits zwei Stunden vorher wartete Fans vor dem Ticketschalter, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ schreibt.

Der Vorverkauf im Internet für das Konzert startete um 10 Uhr, Tickets kosten 25 Euro. Der Gewinn des Konzertes geht an „Dessau Nazifrei“. (jha/dpa)