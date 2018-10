Großrazzia: Polizei geht im Ruhrgebiet gegen libanesischen Clan vor

Die Polizei ist am Dienstagmorgen gegen den libanesischen Miri-Clan vorgegangen. Es gab Durchsuchungen in mehreren Ruhrgebietsstädten.

Bochum. Der Kampf der NRW-Polizei gegen kriminelle Familienclans geht weiter. Am Dienstagmorgen hat es erneut einen Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Organisierte Kriminalität im Ruhrgebiet gegeben. Diesmal richteten sich die Ermittlungen gegen den Bochumer Miri-Clan, der laut Polizei „weitreichende kriminelle Verbindungen innerhalb Deutschlands“ hat.

Seit 7.30 Uhr war die Polizei mit einer großen Zahl von Einsatzkräften in Bochum, Essen und Herne sowie in Sachsen unterwegs. Da es Hinweise darauf gab, dass die Verdächtigen möglicherweise bewaffnet sind, waren auch mehrere Spezialeinsatzkommandos eingebunden.

Miri-Clan ist wegen Drogengeschäften und Gewaltdelikten bekannt

Konkret ermitteln die Staatsanwaltschaft Bochum und das für Organisierte Kriminalität zuständige Kommissariat 2 gegen drei in Bochum lebende Brüder (22/28/30) sowie das selbst als „Patron“ bezeichnete „Familienoberhaupt“ (32) in Auerbach/Sachsen. Sie stehen im dringenden Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels und Schmuggels von Kokain und Marihuana.

Insgesamt seien mehr als zehn Objekte – Wohnungen und Lokale – in Bochum, Essen, Herne und später in Sachsen durchsucht worden. Gegen die vier festgenommenen Brüder vollstreckten die Kriminalbeamten Haftbefehle des Amtsgerichts Bochum.

Laut Polizei hatte der Bochumer Ableger des libanesisch-stämmigen Miri-Clans schon seit Längerem durch Drogengeschäfte und Gewaltdelikte auf sich aufmerksam gemacht. „Immer wieder waren dabei ein Bochumer Kiosk sowie eine in der Nähe gelegene Shisha-Bar Anlaufpunkt und Anbahnungsort für Drogengeschäfte“, sagte Polizeisprecher Volker Schütte. So hatte die Polizei dort in der Vergangenheit bereits Kleinmengen verschiedener Betäubungsmittel sichergestellt.

Nun hätten die Ermittler dem Clan auch den Schmuggel von fünf Kilo Marihuana nachweisen können, die für Abnehmer in Sachsen bestimmt gewesen und sichergestellt worden seien. „Auch Kokain in nicht geringer Menge wurde in das Absatzgebiet des ältesten und vierten Bruders der Familie transportiert. Daneben betrieb die Bande einen schwunghaften Handel mit den genannten Drogen im Raum Bochum“, heißt es weiter im Einsatzbericht der Polizei.

Um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden, hatte die Polizei zunächst nicht berichtet, gegen wen sich die Razzia richtete.

NRW-Polizei ist verstärkt gegen kriminelle Clans im Einsatz

In der jüngsten Vergangenheit hatte es in den Revierstädten aber schon mehrfach Einsätze gegen kriminelle Clans gegeben. Erst am vergangenen Wochenende war die Polizei mit einem Großaufgebot in Marl im Einsatz. Dort kontrollierten die Sicherheitsbehörden mehrere Shisha- und Sport-Bars. Es gab mehr als 100 Anzeigen, ein Lokal wurde direkt geschlossen.

Die schwarz-gelbe Landesregierung und vor allem NRW-Innenminister Herbert Reul hat als Motto „Flagge zeigen, da sein, schnell sein, konsequent sein“ ausgegeben. In Duisburg geht die Justiz auch seit einigen Monaten auch mit Sonderstaatsanwälten gegen die kriminellen Machenschaften von Familienclans vor. (mawo/dpa)

