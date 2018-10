"Stefan Raab live!": So feierte Stefan Raab in Köln sein Show-Comeback

Eine große Karriere, die am 20. Oktober 2015 ausgezeichnet wurden. Raab nahm in Köln den Ehrenpreis bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises entgegen – knapp zwei Monate vor seinem vorerst letzten Auftritt auf der großen Bühne.

Stefan Raab in Siegerpose – doch den Europameistertitel holte er am Ende nicht. Denn Italien gewann bei der „TV total Autoball Europameisterschaft 2012“. Im Finale verlor Raab gegen den Italiener Giovanni Zarella, Endstand: 2 :1.

Noch so eine Raab’sche Sportveranstaltung: Das „TV total Turmspringen“ fand 2005 zum ersten Mal statt. Zum Einzug in die Show ließ sich der Entertainer immer etwas Besonderes einfallen.

So fing der Entertainer an: 1993 startete Stefan Raab als Moderator beim Musiksender VIVA. Bis 1998 blieb er dort und moderierte die Sendungen „Vivasion“ und „Ma’kuck’n“.

Internatsschüler, Jurastudent, Metzger, Moderator, Musikproduzent – Tausendsassa Stefan Raab war schon vieles. Im Jahr 2000 trat er für Deutschland mit dem Quatsch-Lied „Wadde hadde dudde da“ beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“, dem Vorgänger des „Eurovision Song Contests“ an. Er belegte Platz 5. Wir zeigen seine wichtigsten Stationen in Bildern.

Köln. Seine Fans mussten lange darauf warten: Moderator Stefan Raab (51, „TV total“) hat am Donnerstagabend in Köln sein Bühnencomeback als Entertainer gefeiert: Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lud der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt.

Der ehemalige „TV total“-Moderator sang in der Kölner Lanxess Arena alte Songs wie „Wadde hadde dudde da?“, witzelte mit dem Publikum und begrüßte prominente Gäste auf der Bühne – unter anderem waren Komikerin Carolin Kebekus (38) und Rapper Sido (37) zum ehemals erfolgreichsten deutschen Showmaster gekommen.

Und die Stimmung? Wie immer humorig: „Ich könnte auch schon wieder aufhören, ich bin total fertig“, sagte Raab an einer Stelle der Show – und lachte.

Keine Übertragung im Fernsehen

Eine Hoffnung der Fans hatte Raab allerdings schon im Vorfeld enttäuscht: Die Veranstalter betonten ausdrücklich, dass der Auftritt nur in der Halle und nicht im Fernsehen zu sehen sein würde.

„Die Show ist nur live in der Arena zu sehen“, so die Organisatoren. In der Arena war Platz für 14.000 Menschen, es gab am Donnerstag nur noch wenige Restkarten. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant – ebenfalls in Köln.

Angekündigt hatte Raab seine Show bereits vor knapp einem Jahr, mit einem kurzen Clip auf Facebook. Damals hatte es noch geheißen, die Show sei bereits ausverkauft. Zu diesem Zeitpunkt stand der Vorverkaufsstart für die Zusatztermine am 17. November und 4. Dezember kurz bevor.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Entertainer ein Comeback der anderen Art gefeiert: Mit der ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ kehrte Raab als Produzent ins Fernsehgeschäft zurück. Auf der Bühne und vor der Kamera war er allerdings nicht zu sehen. (dpa/jkali/ba)