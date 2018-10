Fähren-Zwischenfall in Ostsee – über 300 Menschen betroffen

Vilnius. Verwirrung um Fähre auf der Ostsee: Eine Fähre aus Kiel mit 335 Menschen an Bord ist nach Angaben des litauischen Militärs in der Ostsee in Brand geraten. Eine Vertreterin der Reederei DFDS erklärte dagegen, es gebe zwar ein technisches Problem im Maschinenraum, aber kein Feuer.

„Es brennt nicht“, sagte sie. Die Fähre „Regina Seaways“ werde nun von einem Schlepper in den Hafen von Klaipeda in Litauen gezogen, wo sie ursprünglich am Dienstag um 17 Uhr Ortszeit ankommen sollte.

Ein DFDS-Sprecher erklärte, es seien keine Verletzten gemeldet worden. „Es gab eine Vibration und Rauch, aber kein Feuer“, erklärte auch er.

Vier Kriegsschiffe unterwegs zur „Regina Seaways“

Das litauische Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Fähre habe gegen 12.45 Uhr (MESZ) einen Notruf abgesetzt. Ein Hubschrauber sei auf dem Weg zu dem Schiff, zwei weitere stünden in Bereitschaft. Später erklärte das litauische Verteidigungsministerium, der Brand sei gelöscht worden. Vier Kriegsschiffe seien unterwegs zu der Fähre.

Laut der Schiff-Ortungswebsite „Marine Traffic“ befindet sich die Fähre derzeit in der nördlichen Danziger Bucht und treibt dort. Sie war am Montag um 20.50 Uhr in Kiel gestartet.

Diese Google-Maps-Karte zeigt den Ort, an dem die Fähre liegen blieb:

