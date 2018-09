Katholische Kirche: Studie legt 3677 Missbrauchsfälle in Deutschland offen

Eine Studie zeigt, wie verbreitet Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland ist. Sie dokumentiert 3677 sexuelle Übergriffe.

Berlin. Eine neue Studie offenbart zahlreiche Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland. In den Jahren 1946 bis 2014 wurden demnach 3677 sexuelle Vergehen überwiegend an männlichen Minderjährigen durch 1670 Kleriker protokolliert. Mehr als die Hälfte der Opfer war maximal 13 Jahre alt.

Das berichtet „Spiegel Online“ und zitiert dabei aus einem Report eines Forschungskonsortiums der Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen mit dem Titel „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“.

Die MHG-Studie soll am 25. September der Öffentlichkeit präsentiert werden. In Auftrag gegeben wurde sie von der Deutschen Bischofskonferenz.

Beschuldigte Geistliche wurden oft einfach versetzt

Untersucht wurden laut Portal mehr als 38.000 Akten aus 27 deutschen Diözesen. Die Autoren bezeichnen das Ergebnis als „konservativ“. Über die Dunkelziffer gebe es keine Erkenntnisse. „Die Serie der Missbrauchsfälle dauerte bis zum Ende des Untersuchungszeitraums an“, heißt es in dem Bericht weiter.

Wurde der Missbrauchsfall bekannt, seien die beschuldigten Geistlichen häufig einfach versetzt worden. „Nur ein Drittel der Täter musste sich einem kirchenrechtlichen Verfahren stellen, an dessen Ende dann die Sanktionen minimal ausfielen, wenn nicht unterblieben“, zitiert Spiegel Online. Drei Viertel aller Betroffenen hätten mit den Beschuldigten in einer kirchlichen oder seelsorgerischen Beziehung gestanden.

Die Studie nennt bereits mögliche Gründe für den anhaltenden Missbrauch. Zu überdenken sei in diesem Zusammenhang die Ablehnung der Kirche, homosexuelle Männer zu weihen. Das Zölibat wird als „möglicher Risikofaktor“ bezeichnet.

Missbrauchsfälle in den USA

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA muss sich die katholische Kirche mit Missbrauch und Vertuschung auseinandersetzen . Papst-Sekretär Georg Gänswein sagte am Dienstag, die katholische Kirche erlebe ihr „eigenes 9/11“.

Vatikan: Missbrauchsfälle sind traurig und beschämend Laut US-Ermittlungsbehörden soll die Katholische Kirche Jahrzehntelang Missbrauchsfälle vertuscht haben. In einem Statement hieß es, Papst Franziskus wolle den "tragischen Horror" ausmerzen. Vatikan: Missbrauchsfälle sind traurig und beschämend

Im US-Bundesstaat Pennsylvania hatten Ermittler im August Details über das Ausmaß sexuellen Missbrauchs und dessen Vertuschung in der katholischen Kirche ans Licht gebracht . Im Report der Generalstaatsanwaltschaft ist von 300 Priestern die Rede, die über mehrere Jahrzehnte Missbrauch begangen haben sollen. Betroffen waren demnach mehr als 1000 Jugendliche. (jha/dpa)