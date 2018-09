Lotto: 27-Millionen-Euro Jackpot kann auch ohne sechs Richtige geknackt werden

Hamburg. Zwölf Mal in Folge konnte er nicht geknackt werden, nun steht der Lotto-Jackpot bei 27 Millionen Euro – und wird am Mittwoch garantiert ausgeschüttet. Zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren steht beim so genannten 6aus49-Lotto wieder eine Zwangsausschüttung an.

Kann ein Lotto-Jackpot zwölf Mal in Folge nicht geknackt werden, muss der er spätestens nach der 13. Ziehung geleert werden. Für Teilnehmer an der Ziehung bedeutet das, dass man mit etwas Glück keine sechs Richtigen braucht, um gewinnen zu können.

Lotto-Jackpot wird am Mittwoch garantiert geleert

Denn: Wurden von keinem Teilnehmer die sechs Richtigen mit Superzahl getippt (Gewinnklasse 1), wird der Jackpot der zweiten Gewinnklasse zugeordnet (sechs Richtige ohne Superzahl). Bleibt auch diese Klasse unbesetzt, wandert der Jackpot noch einmal weiter in die dritte Gewinnklasse. Hier würden dann fünf Richtige plus Superzahl gewinnen. Diese Regelung führt sich solange fort, bis der Jackpot aus dem 6aus49-Lotto ausgeschüttet werden kann.

Die Wahrscheinlichkei,t beim Lotto-Spielen sechs Richtige plus Superzahl zu haben, liegt nach Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks bei Eins zu 140 Millionen. Die Chancen für die zweite Gewinnklasse liegt bei Eins zu 16 Millionen. (nqq)