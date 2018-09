Google Doodle feiert Bauhaus-Künstler Oskar Schlemmer

Berlin. Eine mechanische sich scheinbar drehende Figur in rotem Kleid. Darum drapiert der Schriftzug „Google“, umrankt von geometrischen Gebilden und einem stilisierten menschlichen Profil – mit dieser Zeichnung auf seiner Startseite feiert Google an diesem Dienstag den Maler und Zeichner Oskar Schlemmer, der vor 130 Jahren geboren wurde.

Oscar Schlemmer wurde am 4. September 1888 in Stuttgart geboren. Er wurde Meisterschüler bei dem abstrakten Maler Adolf Hölze, einem der deutschen Wegbereiter der Moderne. In dieser Periode entdeckte Schlemmer seine Begeisterung für Bühnenwerke und entwarf seine ersten Skizzen für Ballette.

Oskar Schlemmers „Bauhaustreppe“ machte ihn berühmt

Ab 1920 begann Schlemmers kreativste Periode. Er wurde ans Staatliche Bauhaus nach Weimar berufen und übernahm dort die Wandbildmalerei und später die Werkstätten für Metall und Bildhauerei.

Ende der 30er-Jahre erlebte Schlemmers Malerei einen Aufschwung, seine Werke wurden bekannt, ja berühmt. Es entstanden innerhalb von drei Jahren fast 50 Bilder.1932 übernahm Schlemmer einen Lehrauftrag an den Vereinigten Staatsschulen für Kunst und Kunstgewerbe in Berlin. Hier entstand auch sein berühmtestes Gemälde, die „Bauhaustreppe“. Es gilt heute als eine Ikone der Bauhaus-Kunst.

Nach der Machtergreifung der Nazis wurde Schlemmer aus seinem Lehramt entlassen. Wie bei vielen anderen zeitgenössischen Künstlern wurden seine Werke von den Nationalsozialisten als „entartete Kunst“ verbannt. Schlemmers Bilder wurden aus den Museen entfernt. Es wurde ruhiger um Schlemmer – gezwungenermaßen.

Am 13. April starb der Künstler in Baden-Baden an den Folgen einer Herzerkrankung. Zum 100-jährigen Jubiläum der Bauhaus-Gründung gibt die Bundesrepublik eine Sondermünze heraus. Auf der Vorderseite ist unter anderem Schlemmers „Bauhaustreppe“ zu sehen.

