Züge auf Strecke Berlin-Hamburg überrollen mehr als 61 Schafe

Eine Schafherde weidet, hier in Bayern (Symbolbild).

In Mecklenburg lief eine ganze Schafherde auf die Schienen einer ICE-Strecke. Die Tiere wurden massenhaft von mehreren Zügen erfasst.

Melkof. Zwei Züge haben auf der Strecke Berlin-Hamburg eine Schafherde erfasst – 61 Tiere wurden dabei getötet. Das Unglück habe sich am Donnerstagabend bei Melkof in Mecklenburg-Vorpommern ereignet, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. 56 Züge hatten daraufhin auf der Strecke Verspätungen.

Nach ersten Ermittlungen weideten die Schafe auf einem Solarfeld. Den Zaun hatte aber ein Sturm beschädigt, sodass die Schafe auf die Bahnstrecke gelangten. Ein Intercityzug und ein Güterzug konnten nicht rechtzeitig bremsen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Gleis in Fahrtrichtung Berlin war zwischen 19.56 Uhr und 0.11 Uhr gesperrt. Es könne auch am Freitag noch zu Behinderungen auf der Bahnstrecke kommen, hieß es. (dpa)