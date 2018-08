Wien laut "The Economist" die lebenswerteste Stadt der Welt

Das Magazin „The Economist“ kürt jährlich die lebenswerteste Stadt der Welt. Hamburg schafft es diesmal nicht mehr in die Top-Ten.

Sydney. Laut dem Nachrichtenmagazin „The Economist“ lebt es sich in Wien von allen Städten weltweit am besten. Die österreichische Hauptstadt hat demnach das australische Melbourne nach sieben Jahren an der Spitze abgelöst.

Zu den lebenswertesten Städten zählen dem Magazin zufolge auch Osaka (Japan), Calgary (Kanada) und Sydney (Australien). Hamburg als bislang einzige deutsche Stadt unter den besten zehn flog aus den Top Ten heraus. Das ist die Top-Ten in der Übersicht:

1. Wien (Österreich)

2. Melbourne (Australien)

3. Osako (Japan)

4. Calgary (Kanada)

5. Sydney (Australien)

6. Vancouver (Kanada)

7. Tokyo (Japan)

7. Toronto (Kanada)

9. Kopenhagen (Dänemark)

10. Adelaide (Australien)

Die regelmäßig erscheinende Rangliste der „Economist's Intelligence Unit“ wird jedes Jahr viel beachtet. Insgesamt wurden dafür 140 Großstädte nach Kriterien wie Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, Stabilität und Kultur miteinander verglichen.

Ganz unten auf der Liste stehen Damaskus (Syrien), Dhaka (Bangladesch), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) und Port Moresby (Papua-Neuguinea). (dpa)

