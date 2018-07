Familiendrama in Dresden: Geschwister getötet – Vater unter Tatverdacht

In Dresden hat sich ein Familiendrama abgespielt (Symbolbild).

Polizisten haben zwei kleine Mädchen tot in der Wohnung des Vaters gefunden. Die Mutter hatte sich besorgt bei der Polizei gemeldet.

Verbrechen Geschwister in Dresden getötet – Vater unter Tatverdacht

Zwei kleine Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren sind in Dresden Opfer eines Verbrechens geworden. Seit Samstag befindet sich der 55 Jahre alte Vater in Haft, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Er stehe im Verdacht, seine beiden Töchter getötet zu haben. Die Familie stammt aus Mosambik, die Frau lebte getrennt von ihrem Mann.

Die 35-Jährige hatte sich am Samstagabend beim Polizeirevier Dresden-West gemeldet. Ihr ehemaliger Lebenspartner hatte am Samstag die beiden gemeinsamen Kinder betreut, sie aber nicht wie vereinbart bei der Mutter wieder abgegeben.

Mann war betrunken

Polizeibeamte fuhren daraufhin zur Wohnung des Vaters im Stadtteil Gorbitz. Dort fanden sie die beiden Mädchen leblos vor, ein sofort hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der Geschwister feststellen.

Der Vater befand sich gleichfalls in der Wohnung. Er sei zum Zeitpunkt seiner Festnahme stark alkoholisiert gewesen, hieß es. Die Leichen sollen obduziert werden, das Ergebnis wird am Montag erwartet. (dpa)