Schottland plant ersten europäischen Weltraumbahnhof

In den Highlands in Schottland soll Europas erster Weltraumbahnhof entstehen. Auch Italien will in Zukunft Flüge ins All anbieten.

London. Die Zukunft der Raumfahrt liegt im menschenleeren Norden Schottlands, umgeben von Graslandschaften und sanften Hügeln. So jedenfalls will es die britische Weltraumagentur, die die Öffentlichkeit mit einer Ankündigung überrascht: In Schottland soll der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden entstehen – und Großbritannien auf einen führenden Platz unter den Raumfahrtnationen katapultieren.

Die UK Space Agency schwärmte am Montag von einer neuen Ära der britischen Raumfahrtindustrie. Das Vereinigte Königreich produziere mehr kleine Satelliten als irgendein anderes Land und brauche deshalb einen kostengünstigen Zugang zum Weltraum, sagt Space-Agency-Chef Graham Turnock. Allein in Schottlands größter Stadt Glasgow würden mehr kleine Satelliten hergestellt als in jeder anderen europäischen Stadt.

Überlegungen zu einem zweiten Weltraumbahnhof

Der Weltraumbahnhof soll auf der Halbinsel A’Mhoine in der schottischen Grafschaft Sutherland entstehen, einer abgelegenen Gegend in den Highlands. Wirtschaftsminister Greg Clark hat für den Hightech-Bau mitten im Nirgendwo 2,5 Millionen Pfund (rund 2,8 Millionen Euro) bereitgestellt. Das Geld stammt aus einem 50-Millionen-Pfund-Topf, den das Königreich für den Griff nach den Sternen bereitgestellt hat. Offenbar meint es die Regierung ernst mit dem bereits seit vier Jahren kursierenden Plan einer All-Offensive: Es gibt schon Überlegungen zu einem zweiten Weltraumbahnhof in der englischen Grafschaft Cornwall.

Über den Wolken: Zu sehen ist die ISS in ihrer gesamten Größe. Sie kreist in etwa 400 Kilometer Höhe. Fotografiert wurde sie von einem Crew-Mitglied des Space Shuttles Endeavour. Foto: REUTERS / NASA / Reuters

Die erste Crew am 2. November 2000 an Bord der ISS: Sergei Krikaljow (l.), US-Astronaut Bill Shepherd und Yuri Gidzenko (r.) posieren für die Fernsehkamera. Die drei verbrachten 136 Tage an Bord der Raumstation. Foto: REUTERS / NASA NASA / REUTERS

Für die Steuerung der ISS sind 52 Computer an Bord. Auf ihnen läuft eine Software mit etwa 1,8 Millionen Codezeilen. Foto: NASA / REUTERS

Die Stromversorgung der Station wird über acht Solarzellen-Arrays gewährleistet. Sie erzeugen eine Leistung von etwa 84 Kilowatt. Die Länge der Stromversorgung-Kabel in der ISS summiert sich auf etwa 15 Kilometer. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS

Für die Bewegung großer und schwerer Objekte außerhalb der ISS ist ein Roboterarm an der Außenseite der Station angebracht. Er ist knapp 17 Meter lang und kann Objekte mit etwa 100 Tonnen bewegen – die Masse eines Space Shuttles. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS



Die ISS umfliegt die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 28.000 Kilometern pro Stunde. Damit braucht sie rund eineinhalb Stunden, um unseren Planeten einmal zu umrunden. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS

Das Innere der Raumstation bietet ungefähr soviel Platz, wie das Passagierabteil eines Boeing 747. Der kanadische Astronaut Chris Hadfield testet hier die Akustik. Foto: NASA / REUTERS

Das von Deutschland mitfinanzierte Labor ist ständig besetzt. Über 200 Personen haben bereits die ISS besucht. Auch drei Deutsche waren dort, zuletzt der Astronaut Alexander Gerst. Foto: NASA / REUTERS

Die Astronauten können jeden Tag 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge bewundern, so wie hier über dem Südpazifik. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS

Die Aussichtskuppel bietet einen atemberaubenden Blick auf die Erde. Foto: REUTERS / NASA / Reuters



Astronaut Mike Hopkins genießt einen weihnachtlichen Weltraumausflug am 24. Dezember 2014. Foto: NASA / REUTERS

Diesen außergewöhnlichen Blick auf die USA hielt Astronaut Scott Kelly in den frühen Morgenstunden fest. Foto: NASA / REUTERS

Naturphänomene, wie hier der Hurrican Patricia über Mexiko, zeigen sich mit Blick aus dem All in ihrer gesamtem Stärke. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS



„Großbritannien soll der erste Ort Europas sein, der Satelliten startet“, fordert Wirtschaftsminister Clark. Allerdings ist das Königreich nicht allein mit seinen Ambitionen. Erst vor wenigen Tagen verkündete der schillernde britische Multiunternehmer Richard Branson, er wolle einen Frachtflughafen in Süditalien zu einem Weltraumbahnhof umbauen.

Von dort sollen nicht nur professionelle Astronauten, sondern vor allem Weltraumtouristen abheben, die für einen Ausflug ins All umgerechnet angeblich rund 210.000 Euro zahlen müssen. Branson spricht von mehr als 500 Reservierungen. Die Pläne sind indes wenig belastbar: Branson hat bislang weder ein Datum für den Baubeginn noch für eine Inbetriebnahme bekannt gegeben.

Private Raumfahrtfirmen werden immer stärker

Der 67-Jährige ist in der Branche für seine vollmundigen Versprechungen bekannt. Einst hatte er angekündigt, er selbst werde 2013 beim Debütflug seiner Firma ins All dabei sein – der hat bis heute nicht stattgefunden. Sein Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hatte mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Die Raumfähre SpaceShipTwo stürzte 2014 bei einem Testflug über der Mojave-Wüste ab, der Co-Pilot starb, der Pilot rettete sich schwer verletzt per Fallschirm.

Dennoch steht die Raumfahrt vor einem Umbruch. Investoren wie Branson bauen Firmen auf, die den großen staatlichen Raumfahrtorganisationen Konkurrenz machen sollen. Die Europäische Weltraumagentur Esa betreibt einen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana, die Nasa startet von Florida aus, die Russen vom kasachischen Baikonur.

Viele Arbeitsplätze auf A’Mhoine versprochen

Branson ließ im US-Staat New Mexico bereits einen eigenen Weltraumbahnhof errichten, der jedoch noch nicht ausgelastet ist. Nächstes Jahr sollen dort erste Fähren abheben und Reisende in 100 Kilometer Höhe transportieren. Laut „Welt“ gehen Analysten von Goldman Sachs davon aus, dass der jährliche Umsatz auf dem Weltraummarkt von derzeit rund 350 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2040 auf mehr als eine Billion Dollar steigen wird.

Davon soll nach dem Willen der britischen Regierung auch Schottland profitieren. Sie verspricht den Menschen auf A’Mhoine viele Arbeitsplätze, die rund um den Weltraumbahnhof entstünden. Und Richard Branson hat bereits sein Interesse bekundet, auch von Großbritannien aus ins All zu starten – eines Tages.