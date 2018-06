Terence Hill mit neuem Film: Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück

Berlin. In den 1980er Jahren hat Terence Hill (79) gemeinsam mit Bud Spencer so ziemlich jede Filmrequisite kurz und klein geschlagen. Offensichtlich sind aber noch ein paar Stühle und Stunt-Partner übrig geblieben, die noch nicht die Faust von Hill gespürt haben. Und so ist er mit einem neuen Film zurück.

In „Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück“ spielt Hill einen alternden Haudegen, der eigentlich nur einen Wunsch hat: In der Wüst Ruhe zu finden. Doch wie der Titel des Films schon erahnen lässt, muss sich „Somebody“ diese Ruhe hart erkämpfen.

YouTube: Terence Hill: „Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück“

Dem Trailer nach zu urteilen geht es jedoch nicht nur um wüste Kampfszenen, sondern auch um die Beziehung zu einer jungen Frau, die sich ihm auf der Reise anschließt.

In die deutschen Kinos kommt „Mein Name ist Somebody: Zwei Fäuste kehren zurück“ am 23. August. Zur Premiere des Films kommt der Mann, der früher als „Nobody“ bekannt war, auch nach Deutschland. So wird Terence Hill zur Premiere in die Lichtburg nach Essen kommen. (ac)

Bud Spencer – sein bürgerlicher Name war Carlo Pedersoli – wurde am 31. Oktober 1929 in Neapel geboren. Foto: Britta Pedersen / dpa

Er war ein großer Schauspieler, der in seinem Leben viel erreicht hat. Foto: Domenech Castello / dpa

Vor allem an der Seite von Terence Hill (l) in unzähligen Italowestern feierte Bud Spencer große Erfolge. Beide wurden als Komikerduo weltweit gefeiert. Als einer der besten Filme der beiden gilt der Italo-Western-Klamauk „Vier Fäuste für ein Halleluja" aus dem Jahre 1971. Foto: Fotoreport / dpa

Es folgten „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“, „Zwei Missionare“, „Zwei Asse trumpfen auf“. Einfallsreicher wurden die Streifen nicht, aber das Rezept stimmte. Das Publikum war begeistert. Bud Spencer spielte in den Filmen den dickköpfigen, gutherzigen Haudrauf. Foto: imago stock&people / imago/Granata Images

Spencer spielte auch in Filmen wie der deutsch- italienischen Produktion „Banana Joe“ oder „Plattfuß in Afrika“ mit. Insgesamt drehte er 120 Filme, davon nur 17 zusammen mit Frauenschwarm Terence Hill. Zwischen den beiden entwickelte sich in den Jahren eine Freundschaft... Foto: Istvan Bajzat / dpa



...die auch nach ihrer Filmkarriere bestand. Im Gespräch mit der dpa vor einigen Monaten erzählte Spencer: „Wir telefonieren oft miteinander.“ Wenn Hill in Italien sei, komme er stets zum Essen vorbei. „Wir beide lieben die Spaghetti al pomodoro von meiner Frau Maria.“ Foto: Thomas Lehmann / dpa

Im Kino war er der Held. Aber auch abseits der Mattscheibe konnte Bud Spencer durchstarten. In den fünfziger Jahren war er mehrfacher italienischer Schwimmmeister. Und sogar bei den Olympischen Spielen trat er an. Foto: Martial Trezzini / dpa

Zu Deutschland, das er oft besuchte, und insbesondere zu Schwäbisch Gmünd hatte Spencer eine besondere Beziehung: Das dortige Freibad, in dem er als noch Aktiver im Sommer 1951 ins Wasser stieg, trägt inzwischen seinen Namen. Foto: Jens Kalaene / dpa

In seiner langen Karriere traf Bud Spencer viele bekannte Stars, so wie Brigitte Nielsen 1998 auf dem Frankfurter Opernball ... Foto: Katja Lenz / dpa

... oder Schauspieler Mario Adorf im Jahr 2008. Foto: Marijan Murat / dpa



2011 veröffentlichte Spencer seine Autobiographie „Bud Spencer. Mein Leben, meine Filme – Die Autobiografie" – ein Bestseller. Damals sagte er: „Ich bin kein Schauspieler, ich bin ein Charakter. In diesem Buch steht nur ein Viertel meines Lebens.“ Foto: Jens Kalaene / dpa

Ende Juni ist Bud Spencer mit 86 Jahren im Kreise seiner Familie in Rom verstorben. Sein letztes Wort soll „Danke“ gewesen sein. Fans werden ihren Kindheitshelden vermissen. Foto: Jan-Philipp Strobel / dpa