Ludwigshafen: Drei Erntehelfer bei Badeunfall ertrunken

Sicher in der Badesaison: Diese Regeln sollte man kennen In Deutschland ereignen sich jedes Jahr Hunderte Badeunfälle. Viele von ihnen ließen sich vermeiden, wenn die Regeln der DLRG beherzigt würden. Acht Regeln für sicheren Badespaß.

Drei Personen zwischen 22 und 34 Jahren sind bei Ludwigshafen in einem See ertrunken. Offenbar verunglückten die Männer beim Schwimmen.

Ludwigshafen. Bei einem Badeunfall in einem See in Böhl-Iggelheim bei Ludwigshafen sind drei polnische Erntehelfer ertrunken. Die Männer im Alter von 22, 27 und 34 Jahren seien am Sonntagabend beim Schwimmen untergegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. (dpa)